Ami'nin yeni versiyonu satışa sunuldu

Yenilenen tarzıyla fark yaratan 'My Ami Peps', kullanıcılarına akıllı telefon klipsi, turuncu şeritle hareketlendirilmiş kapı fileleri, ortada ayırma filesi, sarı çanta kancası, üç turuncu saklama kutusu gibi günlük hayatı kolaylaştıran fonksiyonel aksesuarlar sunuyor.

'My Connect box' bağlantı ünitesi, kullanıcının akıllı telefonunu araca bağlayarak mevcut menzil, kilometre, bakım bildirimleri gibi verilere erişmesine olanak tanıyor. 'My Ami Play' arayüzü, bilgi-eğlence çözümü olarak akıllı telefonu navigasyon, müzik, radyo veya telefon çağrılarına hızlı erişim sağlayan bir kontrol paneline dönüştürüyor. Böylece kullanıcı gözünü yoldan ayırmadan güvenli bir şekilde sürüş yaparken, direksiyon üzerinde konumlandırılan 'Citroen Switch' düğmesiyle işlevleri uzaktan yönetiyor.