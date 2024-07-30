Anadolu Efes’ten 578 milyon TL enerji tasarrufu yatırımı

Sektöründe de bir ilk olan ilk entegre raporu geçtiğimiz yıl paydaşlarına sunan Anadolu Efes, ikinci entegre raporunu yayımladı. Anadolu Efes, entegre düşünce yolculuğunda bu yıl, ulusal ve uluslararası raporlama standartlarına uyuma odaklanarak, sektöründe öncü oldu. “Çifte Önemlilik” bakış açısı ile önceliklendirme analizini yenileyen şirket, finansal risklerin yanı sıra finansal olmayan risk ve fırsatlara ilişkin paydaşlarının fikirlerini aldı. Bir sonraki adımda ise bu risk ve fırsatların finansal etkisine ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirerek, entegre risk matrisi oluşturdu.

1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemi için bira operasyonlarının tamamını kapsayan rapor; şirketin entegre düşünce anlayışını temellendirdiği dört odak alanındaki performansını, orta ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte şirketin Finansal, Üretilmiş, Fikri, İnsani, Doğal ve Sosyal&İlişkisel sermaye öğeleri etrafında nasıl değer yarattığı da raporda yer alıyor.

Raporda sosyal fayda odağında 2023 yılında 36 proje yürüttüğünü açıklayan şirket, 578 milyon TL değerinde doğrudan ve dolaylı enerji tasarrufu yatırımı kararı aldığını belirtti. Bu yatırımlar doğrultusunda ise 3.335 ton CO2e karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor. Bununla birlikte Türkiye'de 10,7 MWp'lik yenilenebilir enerji yatırımı ile yıllık 6.500 ton CO2e emisyon azaltımı amaçlanıyor. Şirket, 2030 yılında ise kendi operasyonlarından kaynaklı emisyonlarda net sıfır olmak için çalışmalarını sürdürüyor.