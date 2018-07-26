Anadolu Grubu’nun kurumsal yönetim notu yükseldi

26 Temmuz 2018

Anadolu Grubu’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,53 olarak güncellendi. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, yıllık revizyon çalışması neticesinde Anadolu Grubu’nun Ekim 2017’de 9,20 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 9,53’e yükseltti.

Kurumsal yönetim derecelendirme çalışmalarına ilk olarak 2010 yılında 8,04 notu ile başlayan Anadolu Grubu, 2018 yılının başında holdingler seviyesinde gerçekleştirdiği birleşmenin kurumsal yönetim alanındaki olumlu etkileriyle bu yıl notunu önemli derecede yükseltmeyi başardı. SAHA tarafından yapılan açıklamada, “Anadolu Grubu’nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu 9.53 olarak güncellenmiştir” denildi.

‘Yönetim altyapımız daha da güçlendi’

Anadolu Grubu hissedarları olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.; kurucu Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit oranda temsil ve yönetim hakkı temelinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. çatısı altında Aralık 2017’de birleşmişti. Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanı Hurşit Zorlu, şeffaflığı, etik değerleri, hesap verilebilirliği yönetim ve icra şeklinde içselleştirerek bugüne gelen Anadolu Grubu’nun, birleşme ile kurumsal ve hukuki yönetim altyapısını daha da güçlendirdiğini söyledi. Grubun, varlığını gelecek nesillere aktararak, paydaşları için değer üretme gücünü daha da pekiştirdiğini belirten Zorlu, “Grup olarak etkinliğini ve verimliliğini artıracak bu birleşmenin itici gücüyle istikrarla büyümeye, ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye; daha ‘güçlü bir gelecek’ için katkı sağlamaya odaklandık. Anadolu Grubu olarak faaliyetlerimize bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonlar ile kararlı adımlarla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.