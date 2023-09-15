Anadolu Isuzu Fransa pazarında büyümeye devam ediyor

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlardaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sadece Fransa’ya 200 adetten fazla otobüs ve midibüs teslimatını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, araç tescillerine ilişkin kamuya açık kaynaklarda yer alan verilere göre 2023’ün ilk 7 aylık döneminde de pazar payını %9’a yükseltti. Söz konusu sonuçla birlikte Anadolu Isuzu bu alanda Fransa’daki en başarılı üç büyük oyuncudan biri olarak konumlanmayı başardı.

45 ülkede 35 distribütörle büyüyen başarı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi: “Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz araçlar tüm dünyada her geçen yıl daha fazla tercih ediliyor, yurtdışı satışlarımız ve teslimatlarımız artan ivmeyle sürüyor. Anadolu Isuzu olarak 20 yıla yakın süredir midibüs segmentinde ‘ihracat şampiyonu’ unvanını elimizde bulundurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gebze Çayırova’daki üretim tesislerimizde ürettiğimiz araçlar bugün 45 ülke yollarında ulaşım hizmetlerinde etkin olarak kullanılıyor. Bu pazarlara toplam 35 değerli distribütörümüz aracılığıyla ulaşıyoruz. Başarımızda doğru distribütörlerle çalışmamızın büyük rolü var. Distribütörlerimiz, sadece araç satışıyla değil, satış sonrası hizmetlerdeki yatırımları ve başarıları ile ihracat pazarlarında Isuzu markasına olan güvenin temelini oluşturuyor.

Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde gerçekleşen satışlarla payımızı %9 düzeyine taşıdığımız ve sektördeki ilk üç oyuncu arasında yer aldığımız Fransa da bizim için en öncelikli pazarlardan biri konumunda. Söz konusu başarının elde edilmesinde 2015 yılından itibaren Fransa distribütörümüz olan Fast Concept Car sürdürdüğümüz örnek nitelikteki iş ortaklığımızın son derece önemli katkıları bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fransa’da olduğu gibi diğer yurtdışı pazarlarda da yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”