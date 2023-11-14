Anadolu Isuzu'dan 107 D-Max 4x4 pick-up teslimatı

MEDAŞ tarafından Konya ve çevre illerdeki elektrik dağıtım saha operasyonlarında bakım-onarım amaçlı olarak kullanılmak üzere satın alınan 107 D-Max 4x4 model pick-up araçların teslimatı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Teslimat törenine MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez, Sistem İşletme Müdürü Mert Bayer, Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Müdürü Burak Altun, Sistem İşletme Müdür Yardımcısı Serdar Selci, Filo Takip Yöneticisi Ali Yerebasmaz, Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Emre Kırkımcı ile Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Kıdemli Başmühendisi Kevser Keleş katılırken, Anadolu Isuzu Yurt içi Satış Direktörü Hasan Yusuf Teoman, Yurt içi Satış Müdürü Atakan Gürler ve Filo & Kilit Müşteri Yöneticisi Hamdi Toker hazır bulundu.

'Ticari araç pazarında en çok tercih edilen marka'

Anadolu Isuzu Yurtiçi Satış Direktörü Yusuf Teoman, Isuzu D-Max modellerinin her geçen gün daha fazla tercih edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü bayi ve servis ağımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Dört farklı donanım seviyesiyle pazarda her türlü alıcı profiline hitap eden ve sınıfında standartları daha yükseğe taşıyan Isuzu D-Max serisi, yüksek performansı ve her türlü yol koşullarına dayanıklı yapısıyla ülkemizin doğusundan batısına başarıyla hizmet veriyor. Euro 6E emisyon standartlarına uyum sağlayan D-Max, dayanıklılığı, çevreci motoru ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Anadolu Isuzu olarak müşteri memnuniyetini artırarak ticari araç pazarında en çok tercih edilen marka olarak devam edeceğiz."