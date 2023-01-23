Anadolu Sigorta’ya The ONE Awards’dan ödül

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen “Marka Değeri ve Algı” araştırması baz alınarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu. 70’e yakın kategoride gerçekleştirilen saha araştırması tamamlanarak ilk üçe kalan markalar toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. Sigortacılık sektöründe yıl içinde itibarını en çok artıran marka olarak Anadolu Sigorta ‘Yılın İtibarlısı’ ödülüne layık görüldü.