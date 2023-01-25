Anadolubank’ın dijital ihtiyaç kredisi kullanıma girdi

Çağdaş bankacılık çözümleri ve sürdürülebilir büyüme performansıyla değer yaratan Anadolubank, dijital yatırımlarına hız kesmeden devam ederken dijital kanallardan İhtiyaç Kredisi ürününü devreye aldı.

Anadolubank’ın yeni ürünü, dijitale özel avantajlı faiz oranlı ve dosya masrafsız ihtiyaç kredisi müşterilerine gelire uygun ödeme planıyla ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor. Hayat Sigortalı ve Hayat Sigortasız, 100 bin TL’ye kadar, 36 aya varan vade gibi seçeneklerle sunulan Anadolubank dijital ihtiyaç kredisi başvurusu şubeye gitmeden İnternet Şube ya da Anadolubank Mobil’den kolaylıkla yapılabiliyor. Anadolubank müşterisi olmayanlar ise Anadolubank Mobil’i indirerek veya anadolubank.com.tr üzerinden müşteri olduktan sonra dijital ihtiyaç kredisine kolayca başvurabiliyor. Uçtan uca dijitalde tamamlanabilir bir süreç olan dijital ihtiyaç kredisinde başvuru otomatik olarak değerlendirildikten sonra, onaylanması durumunda kredi hemen kullanılabiliyor.

"Ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz"

Dijital bankacılık alanında emin adımlarla yürüdüklerini belirten Anadolubank Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı Burcu Ertaner Şenay, “Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, pandemi döneminde değişen alışkanlıklar, artan akıllı telefon ve internet kullanımının bir sonucu olarak bireyler dijital bankacılık hizmetlerini daha fazla kullanmaya ve hatta daha fazla tercih etmeye başladı. Bunun en önemli nedeni, finansal ya da finansal olmayan birçok işlemin artık dijital bankacılık hizmetleriyle çok kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor olması. Dijital bankacılık, müşterilerin günlük hayatlarının önemli bir parçası haline gelirken, Anadolubank olarak biz de yeni çağın sunduğu olanakları kullanarak, banka stratejimiz ve küresel konjonktür paralelinde dijital bankacılık alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Kullanıma sunduğumuz Dijital İhtiyaç Kredisi sayesinde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını ertelememeleri için yanlarında oluyoruz. Dijital kanallarımıza yatırım yapmaya ve dijital kanaldaki ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.