Anadolubank’ın Operasyon Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Kürşad Akpınar oldu

Yapılan bu önemli atama ile Anadolubank, dijital dönüşüm ve süreç iyileştirme çalışmalarında daha da hız kazanmayı hedefliyor.

Anadolubank, ekibine kattığı deneyimli isimlerle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan, aynı üniversitede Muhasebe Finansmanı alanında yüksek lisansını tamamlayan Akpınar, iş yaşamına 2000 yılında Türk Ticaret Bankası Dış Ticaret biriminde Management Trainee (MT) olarak başladı. Akpınar, 2001-2007 yılları arasında Koçbank’ta Dış Ticaret operasyonlarında görev aldı.

Koçbank–Yapı Kredi birleşmesi ile birlikte, Yapı Kredi’de sırasıyla Özel ve Perakende Müşteriler Operasyonları Bölüm Müdürü, ardından Merkezi Operasyonlar Grup Direktörü olarak 2021 yılı Ağustos ayına kadar görevlerini sürdürdü. Akpınar, kariyeri boyunca operasyonel süreçlerin etkinlik ve verimlilik bazlı yeniden tasarımı, dijitalleştirilmesi, self servis bankacılığı ve e-devlet uygulamalarının kullanımı konusunda uzmanlaştı.

Kredi tahsis ve kullandırım süreçlerinin yeniden modellenmesi, Dış Ticaret süreçleri, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), Operasyonda AI (Yapay Zeka ) ve Proje Yönetimi konularında önemli başarılara imza attı.