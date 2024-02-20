AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 27 Şubat-27 Mart'ta tüm iç hat uçuşlarında 599 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.
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AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 130 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 27 Şubat-27 Mart'taki yurt içi seyahatlerinde her şey dahil tek yön 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı bulacak.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilir.