Ankara’da 200 m2 ’lik pastaneyle işe başladı 5. fabrikasını kurdu

Elektrik elektronik mühendisi olarak sürdürdüğü çalışma hayatını hayali olan işi haline getirme kararıyla değiştirdiğini belirten Elif Aslı Yıldız, şu an Patiswiss’in yüzde 10’unu ABD, Rusya, İngiltere başta olmak üzere 35 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

İhracat hedeflerinin yüksek olduğunu ifade eden Yıldız, “Yeni fabrikamızla birlikte üretim alanlarını 40 bin metrekareye ulaştırdık. İhracatımızın yüzde 45’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda daha fazla pay almak. Bunun için gerekli yatırımları yaptık.

Ülkemizi uluslararası pazarlarda temsil etmek oldukça gurur verici” diye konuştu. Yıldız, şirketin ürün gamının 12 ana kategoride 450 çeşidin üstüne çıktığını ve fabrika yatırımlarıyla üretim kapasitesini artırdığını söyledi. Yılı 1 milyar TL’lik ciro ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Elif Aslı Yıldız, “Bu yıl geçtiğimiz seneye göre 4 kat büyüdük. İhracat ile büyüme planımız çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz. 1 milyar lira cironun yüzde 35’ini ihracattan elde etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Çalışanların yüzde 70’i kadın

Yıldız, ayrıca kadınların istihdamına önem verdiklerini ve çalışanlarının yüzde 70’inin kadınlardan oluştuğunu ifade ederek, kadınların iş hayatında fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğini savunduğunu ve bu doğrultuda sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini söyledi. Yıldız, “Patiswiss olarak kadınlarımızı iş hayatına kazandırmaya öncelik veriyoruz. Bugün 1500’den fazla kişiden ekibimin çoğunluğunu yüzde 70 oranında, kadınlar oluşturuyor. Herkesin de kadın gücünün önemi ve iş hayatındaki değerli katkıları ile ilgili farkındalık sahibi olmasını diliyorum. Bunun için çalışmalar yapıyorum” dedi.

Kutu Halka arza hazırlanıyor

Çikolata üreticisi Patiswiss’in halka arz olmaya hazırlandığını ifade eden Yıldız, “Şu an için yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız ve doğru bir zamanlama ile halka arzı değerlendiriyoruz. Halka arz tarihine ilişkin kesin bilgiye yakın bir zamanda açıklayacağız” dedi.