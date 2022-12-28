Applied Value Group, CatchProbe Incorp.’a yatırım yaptı

Applied Value Group, Türkiye’deki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde 50’yi aşkın şirket bulunan grup, San Francisco merkezli, Türk mühendis ve girişimci Batuhan Tosun tarafından kurulan CatchProbe Incorp.’a yatırım yaparak, yatırım yaptığı şirket sayısını 5’e çıkardı.

CatchProbe Incorp., siber istihbarat ürünlerindeki yanlış bilgilendirmeyi ortadan kaldıran, eskiden askeri alanda kullanılan ancak pandemiyle beraber kurumsal firmaların da ihtiyaç duyduğu ‘webint’ ihtiyacını karşılayan bir çözüm sunuyor. Platform, açık kaynak istihbaratlarını birleştiren ve yapay zeka temelli akıllı tuzak sistemlerini de içinde barındıran, bütünleşik merkezi dijital istihbarat çözümü alanında dünyadaki tek ürün.

"Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedefliyor"

CatchProbe Incorp.’un tamamen tek bir ürün geliştirmeye odaklandığını açıklayan Kurucu Batuhan Tosun, “Temellerini 7 yıl öncesinde attığımız CatchProbe Incorp., özellik ve modülleriyle dünyanın ilk yapay zeka destekli merkezi ve otonom eyleme geçirilebilir dijital istihbarat platformu. Kurum olarak Amerika pazarında faaliyet gösteren ve pazar hedefi Amerika olan bir şirketiz. Yüzde 100 Amerikan menşeili ve birçok güvenlik otoritesi tarafından akrediteli bir ileri teknoloji şirketi olan kurumumuz, Amerika’da oluşturulan yönetim kurulu ile çok uluslu bir şirket olma yolunda ilerlemekte. Batı Avrupa’da da önümüzdeki dönemde faaliyet geçmeyi planlıyoruz. Son versiyonumuzun yayınlanmasının ardından mobil istihbarat güvenliği ve mobil sızıntı tespiti alanında mobil uygulamalar geliştirmeyi de hedefliyoruz. PreSeed aşamasındaki yatırım süreçlerine devam etmekteyiz. 2025’te Seri A yapmayı, 2027’de ise New York’ta borsaya açılarak dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmayı amaçlıyoruz” dedi.

"Pazarın büyüklüğü yaklaşık 5 trilyon dolar"

Siber güvenlik, tehdit istihbaratı, dijital istihbarat, siber istihbarat ve ‘deception’ alanındaki pazarlara hitap ettiklerinin altını çizen Tosun, “Faaliyet gösterdiğimiz pazarın büyüklüğü yaklaşık 5 trilyon dolar. ‘All-in-One Cyber and Digital Intelligence’ platformu içerisinde tek tek ya da bütünleşik olarak satın alınabilecek 6 modülden oluşan bir çözüm sunmaktayız. SaaS alt yapısında sunduğumuz çözümle herhangi bir donanıma yatırım yapma gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve giderleri yarı yarıya düşürüyoruz. Sunduğumuz merkezi ve otonom çözümle, uzman ve mühendis bağımlılığını da ortadan kaldırıyoruz. Doğrulanmış ve aksiyon alınabilir istihbarat sunarak; yanlış istihbarat, alakasız veri, ilişkilendirilmemiş saldırı analizi ve zamanında müdahale edilmeme gibi tüm dezavantajları engelliyoruz” diye konuştu.

"Her 11 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor"

Türkiye’deki faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirten Applied Value Group Türkiye CEO’su Reyhan Baylan da, “Siber güvenlik çözümleri alanında gün geçtikçe daha da artan bir ihtiyaç var, büyük şirketlerin bu konuya gösterdiği özenle birlikte konuya ayrılan bütçelerin de ciddi anlamda artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Bir şirketin en büyük varlığı datası, siber saldırılar sonucu çok ciddi para, repütasyon ve vakit kaybı yaşanıyor” dedi.

Dünyada her 11 saniyede bir siber saldırı gerçekleştiğini açıklayan Baylan, “Siber saldırı vakalarında bir senede yaklaşık %125 artış görülüyor, bu saldırılar veri ihlali başına şirketlere ortalama 4.35 milyon dolara maloluyor. Saldırının tespiti ve zararın kontrol altına alınması ise ortalama 9 ay sürüyor. Saldırı gerçekleşmeden önce alınan önemlerle oluşan bu kayıpların önüne geçmek mümkün. Ürünü incelediğimizde; ürünün SaaS altyapısı ile merkezi ve otonom bir platform ihtiyacını başarıyla giderdiği kanaatine vardık. Başta Kurucu Batuhan Tosun olmak üzere tüm ekibe olan inancımız tam. Tosun’un genç yaşında birçok büyük başarıya imza atmış mükemmelliyetçi yapısı ve çalışma etiği ile CatchProbe Incorp.’u çok iyi yerlere taşıyacağından eminiz” şeklinde konuştu.

"Stratejik önemi olan veriler buluta taşınmalı"

CatchProbe Incorp.’a yapılan yatırımı değerlendiren Applied Value Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Grant ise, “Dünya çapında çoğu Global Fortune 500 şirketi olan yüzlerce müşterimiz, sofistike saldırganlar dolayısıyla siber güvenliğin işlerini tüm yönleriyle etkilediğini nihayet fark etmeye başladı. Biz de bu sebeple müşterilerimizi, özellikle de stratejik önemi olan verilerini buluta taşımaları yönünde teşvik ediyoruz. Silikon Vadisi tabanlı bir bulut geçiş yazılım şirketi olan RiverMeadow'u da 10 yıl önce tam da bu nedenle kurduk. Ayrıca, bu sektördeki ciddi ihtiyacı gördüğümüz için siber güvenlik alanında dünyanın en gelişmiş yazılım ve danışmanlık çözümlerini araştırdık. Dolayısıyla CatchProbe'a ortak olup, Yönetim Kurulu’nda yer almaya karar verdik” dedi.