AR-GE'de Arçelik'e birincilik ödülü

Arçelik açıklamasına göre, 251 ve üzeri AR-GE personeli istihdam eden E Grubu AR-GE merkezleri sıralamasında birinci seçilen Arçelik'i, ikinci sırada ASELSAN ve üçüncü sırada AVL Araştırma ve Mühendislik izledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edilen ödülü, Arçelik adına Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 22 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilen AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, AR-GE ve yenilik ekosisteminin önemli aktörleri bir araya geldi.

42 ödül sahiplerini buldu

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ve AR-GE ve teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan performans endeksi sonuçlarının açıklandığı zirvede, AR-GE ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu.

2 bin 200’ün üzerinde AR-GE çalışanı bulunuyor

Verilen bilgiye göre, Arçelik'in Türkiye'deki 14 AR-GE ve tasarım merkezi ile küresel ölçekte 29 AR-GE ve tasarım birimi ve 2 bin 200’ün üzerinde AR-GE çalışanı bulunuyor. Arçelik, 3 binin üzerinde uluslararası tescilli patenti ile Dünya Patent Ligi'nde 10 yıldır ilk 200'de yer alan tek Türk şirketi unvanına sahip.

Arçelik, üniversite iş birlikleri ve AR-GE danışma kurulu ile orta ve uzun vadeli AR-GE ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini besleyip önemli çıktılar üretirken, bir yanda da açık inovasyon yaklaşımıyla 20'den fazla ülkeden 450'nin üzerinde üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketle iş birliği çalışmaları gerçekleştiriyor.

Arçelik; 10 ülkeye yayılan AR-GE birimleri, ABD, Avrupa ve Uzak Doğu'dan önde gelen üniversiteleri kapsayan ekosistemi ile farklı coğrafyalardaki tüketicilerinin yaşamlarına değer katacak teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.