Araç almak isteyenlere temmuz ayına özel fırsat

Temmuz sonuna kadar sürecek kampanyada, B-SUV segmentindeki yeni Peugeot 2008 ve tam elektrikli E-2008, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin lira kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

12 ay vade, yüzde 0 faiz

Peugeot’nun C segmentinde yer alan Peugeot 408 modeli, Allure donanımıyla 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin lira kredi ve GT donanımıyla tüzel müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi fırsatı sunuyor. C segmentteki hatchback 308 ve tam elektrikli E-308 modelleri, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Active Prime, Allure ve GT donanımları

SUV 3008 modelinde, Active Prime ve Allure donanımıyla 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 180 bin lira kredi imkanı sunulurken GT donanımıyla tüzel müşterilere 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi fırsatı sağlanabiliyor. Markanın SUV modeli 5008’de, tüzel müşterilere özel olarak tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Yeni Peugeot 208’i tercih edenler için aynı vade ve koşullarda 120 bin lira kredi, tam elektrikli E-208’i satın almak isteyenler için ise 160 bin lira kredi fırsatları sunuluyor.

Manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri

Markanın çok atan modeli 508, tüzel müşterilere 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 130 bin lira kredi teklifiyle satılıyor. Yenilenen hafif ticari araç modelleri için de 12 ay vadeli sıfır faizli kredi teklifleri ön plana çıkıyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman sistemine sahip yeni Rifter’ın otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin lira, manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin lira kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni Partner Van, 250 bin lira krediyle tercih edilebilirken yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van modelleri de tüzel müşteriler için 250 bin lira kredi avantajıyla satışa sunuluyor.