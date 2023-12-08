Aran: Girişimcilik hep tazelenmeyi gerektirir

Aran gençlere eğitim ve iş hayatından anılar anlatarak tavsiyelerde bulundu. “Başarılı girişimcilerin ortak noktası problemi tespit etmek, kendini iyi tanımak, doğru zamanlamayı yakalamak ve aynı heyecanı paylaşan takım arkadaşlarına sahip olmaktır” diyen Hakan Aran “Girişimcilik hep tazelenmeyi ve bir sonraki çözüme geçmeyi gerektirir” tespitinde bulundu.

“Yürekten gelen bir problemi çözme isteğiniz olmalı”

Gençlerin üniversite mezuniyeti sonrasında girişimci olma ya da kurumsal şirkette çalışma kararının farklı motivasyonlarla şekillenebileceğine işaret eden Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Girişimcilik pek çok açıdan cazip gelebilir. Arkadaşım çok güzel bir girişim kurdu, üç kişi bir araya geldiler, şirketi sattılar, iki yılda 1 milyon dolar kazandılar diyebilirsiniz.

Kurumsal hayat sıkıcı gelebilir, bu hayattan kaçmak da bir neden olabilir. Ben emeğimi başkası için vermek istemiyorum, başkasının yönetimi altında çalışmak istemiyorum diyebilirsiniz. Annem babam zaten çok zengin, para kazanmaya ihtiyacım yok, girişimci olup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum diyebilirsiniz.

Bütün bunlar nedeniyle de girişimci olmaya karar verebilirsiniz ama muhtemelen her birinde kaçındığınız yere geri döneceksiniz. Girişimci olmak için ana neden ve motivasyonunuz bunlar olmamalı. Elbette teşvik edici, cesaret edici olabilirler ama ana neden mutlaka sizin yürekten gelen o problemi çözme isteğiniz olmalı. Bunu yaparsanız, kendinizi doğru tanımışsanız, doğru zamandaysanız, bilin ki çok başarılı bir girişimci olacaksınız.”