Arap ülkeleri Türk markalarının giyim tarzını benimsedi

Muhafazakar giyimde kadınlar için ürünler sınırlı sayıda gözükse de son dönemde seçenekler oldukça arttı. SETRMS Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çelikten, tesettür giyimde Türkiye’deki markaların yurt dışında modanın belirleyicisi olduğunu belirterek, her tesettürlü kadının dolabında olması gereken kurtarıcı parçaları anlattı.

“Tesettürlü kadınlar iş hayatında rahat şıklık tercih ediyor”

Her kadının dolabında kurtarıcı parçalar bulunmalı diyen Mustafa Çelikten, “Özellikle çalışan kadınlar iş ortamında her daim özenli olmak ve rahat etmek istiyor. Çalışma ortamında kendilerini rahatsız hissettirecek kıyafetlerden ziyade şık ama rahat ürünler istiyor. Bu yüzden tercihleri şık ve spor giyinmek yönünde oluyor. Tesettüre uygunluk açısından kıyafetler sınırlayıcı olduğu için, SETRMS olarak müşterilerimize her sezon binden fazla modelle hizmet veriyoruz. İşyerinde rahatlıkla giyebilecekleri tesettüre uygun ürünler sunuyoruz. Setrms sadece tesettürlü kadınlara değil tüm dünya kadınlarıyla modayı buluşturuyor. Her sezon ürünlerimiz arasında her kadının dolabında olması gereken şık parçalara yer veriyoruz. Müşterilerimiz istediği zaman bir ürünü spor kombin yaparken, yine aynı ürünü dilerse klasik şık bir kombine çevirebiliyor. Basic gömlekleri blazer ceketlerle klasik şık kombinlerken, renkli bluz, penye, kot ile spor kombinler kurtarıcıları oluyor. Her tesettürlü kadının gardırobunda uzun içlikler, bol paça, dar paça pantolonlar, mono yaka kaban, kapitone grupları gibi temel ürünler mutlaka kurtarıcı olarak yer almalı” dedi.

"Arap ülkeleri Türkiye’nin giyim tarzını benimsedi”

Arap ülkeleri, Türk markalarının modellerini tercih ediyor diyen Mustafa Çelikten, “Babamız 58 yıl önce Ankara’da terzi olarak adım attığı sektörde en kaliteli kumaşları ve malzemelerinden hazırladığı erkek takımlarını, seçkin müşterilerine gururla sundu. 1983-1996 yılları arasında dönemin Başbakanı ve Bakanlarına sipariş terziliği de yaptı. SETRMS markamız gerek kumaş kalitesi, gerek özgün tasarımlar ve modellerin çeşitliliği doğrultusunda kısa sürede Türk kadınlarının beğenisini kazandırdık. 2003 yılında Ankara’da ilk mağazamızı açtık. Yurt içi ve yurt dışında birçok fuara katılarak hem Türkiye’yi hem de markamızı tanıttık. Ortadoğu’dan ülkemize gelenler, buradaki giyim tarzını daha çok benimsemiş durumda. Bu durum Türk markalarına ciddi anlamda talep yaratıyor” dedi. 2015’te yurt dışına açıldıklarını belirten Mustafa Çelikten, “Bugüne kadar Türkiye de dahil 6 ülkede 40 mağazamız bulunuyor. Ürdün’le başlayan yurt dışına açılma maceramız, son yıllarda Filistin’de devam ediyor. Şu an Filistin’de 4, Ürdün, Tunus, Libya ve Katar’da 1 mağazamız bulunuyor. Katar’daki görüşmelerimiz sürüyor, Katar’ın farkı lokasyonlarında 3 yeni mağaza daha açma planlarımız var. Yakın zamanda Katar’da yeni açılacak mağazalarımızla beraber yurt dışında toplam 13 mağazamız yer alacak” şeklinde konuştu.