Aras Kargo ‘yılın en itibarlı markası’ seçildi

Pazarlama platformu Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Aras Kargo, halkın oylarıyla kargo sektöründe birinci olarak ‘Yılın En İtibarlı Markası’ seçildi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen araştırma kapsamında 50’ye yakın farklı kategoride en başarılı markalar ve paydaşları 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda ödüle değer görüldü.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde kargo sektörünün en itibarlı markası seçilmekten dolayı mutluyuz. Her gün 1 milyona yakın adrese uğruyoruz. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve sunduğumuz müşteri odaklı çözümlere yenilerini eklemek üzere yatırım yapmayı sürdüreceğiz"dedi.