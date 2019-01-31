Arçelik, 2018'de kârını artırdı

31 Ocak 2019

Arçelik'in 2018 yılı net kârı yüzde 1 artışla 851.8 milyon lira oldu.

Şirketin dün akşam KAP'a gönderdiği 2018 mali tablolarına göre toplam hasılatı ise bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 26.9 milyar liraya ulaştı.

Bu yıl beklentilerimi de açıklayan Arçelik, yaklaşık yüzde 25 ciro artışı ve yaklaşık yüzde 10.5 FVAÖK marjı öngörüyor.

FVAÖK'ünü bu yıl 3.3-3.7 milyar lira arasında tahmin eden şirketin uzun vadeli FVAÖK marjı da yaklaşık yüzde 11.

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Kaynak: Reuters