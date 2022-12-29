Arçelik Ar-Ge merkezleri performans lideri oldu

Arçelik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde ArGe merkezleri performans endeksi ödüllerinde birincilik ödülüne layık görüldü. 251 ve üzeri Ar-Ge personeli istihdam eden E Grubu Ar-Ge merkezleri sıralamasında birinci seçilen Arçelik’i, ikinci sırada ASELSAN ve üçüncü sırada ise AVL Araştırma ve Mühendislik izledi. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edilen ödülü, Arçelik adına Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız aldı.

Toplam 42 ödül sahiplerini buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 22 Aralık tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin önemli aktörleri bir araya geldi.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ve Ar-Ge ve teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan performans endeksi sonuçlarının açıklandığı zirvede, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu.

3 binin üzerinde patenti var

Arçelik’in Türkiye’deki 14 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile küresel ölçekte 29 Ar-Ge ve tasarım birimi ve 2200’ün üzerinde Ar-Ge çalışanı bulunuyor. 3 binin üzerinde uluslararası tescilli patenti ile Dünya Patent Ligi’nde 10 yıldır ilk 200’de yer alan tek Türk şirketi unvanına sahip.

Arçelik, üniversite iş birlikleri ve Ar-Ge danışma kurulu ile orta ve uzun vadeli Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini besleyip önemli çıktılar üretirken bir yanda da açık inovasyon yaklaşımıyla 20’den fazla ülkeden 450’nin üzerinde üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketle iş birliği çalışmaları gerçekleştiriyor.

Arçelik 10 ülkeye yayılan Ar-Ge birimleri, ABD, Avrupa ve Uzakdoğu’dan önde gelen üniversiteleri kapsayan ekosistemi ile farklı coğrafyalardaki tüketicilerinin yaşamlarına değer katacak teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.