Arçelik Cumhuriyetin 100. yılını kutluyor

Arçelik markası, Cumhuriyetin 100’üncü yılını, yeni yılın ilk dakikalarında yayımladığı özel bir reklam filmiyle kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının kazandırdıklarına ve Cumhuriyetin, ülkemizi ileriye taşımasına vurgu yapan reklam filmi ile Arçelik, Cumhuriyetin gelecek yüzyılı için duyduğu heyecanı da gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz 100 yılda spor, sanat ve bilim gibi alanlarda elde edilen, birlik duygusunu güçlendiren ve ülkemizi gururlandıran başarıların anlatıldığı reklam filminde Arçelik markası, izleyicileri Cumhuriyet tarihindeki önemli Atatürk ilke ve inkılaplarını hatırlatan keyifli bir yolculuğa çıkartıyor. Koç Holding’in kurucusu merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” sözünden ilham alan Arçelik reklam filminde, şirket tarihindeki önemli başarılara değinirken, gelecek yüzyılda da nice başarılar elde edileceğine dair güçlü inancı vurguluyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılı onuruna özel bir kampanya başlatan Arçelik, müşterilerine Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve hediyesiyle teşekkür ediyor. Film, bu kampanyaya atıfla, “Cumhuriyetimizin 100. yılı hatırına; Arçelik’ten Telve, küçük bir hatıra...” cümlesi ile son buluyor.