Arçelik güneş paneli üretmeye başlıyor: Yıllık 1 milyon adeti aşacak

Arçelik, yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırıma imza atarak, güneş paneli üretimine başlıyor. İstanbul Beylikdüzü’nde, 11 bin metrekare kapalı alana sahip güneş paneli üretim tesisinin kapasitesinin bu yılın sonuna kadar iki katına çıkarılması planlanıyor.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Arçelik, güneş paneli üretimi ile 9 ülkedeki 30 üretim tesisine bir yenisini daha ekledi. Arçelik’in yaklaşık 10 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği güneş paneli üretim tesisi 550 bin güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Yılın ikinci yarısında yapacağımız yatırımlarla üretim kapasitesi yıllık 1 milyonun üzerine çıkacak. Arçelik’in güneş paneli üretimine adım atmasının, ülkemiz için de çok önemli ve stratejik bir gelişme olduğuna inanıyorum. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 4 kez üst üste sektörünün lideri olan Arçelik güneş paneli üretimi ile bu alandaki çalışmalara da öncülük ederek ülkemizdeki yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandıracaktır. Yenilenebilir enerji kullanımının güneş gibi sınırsız ve temiz bir kaynaktan sağlanması sadece enerji giderlerini azaltmakla kalmıyor, karon emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı oluyor. Arçelik’in güneş paneli üretimine adım atmasının, ülkemiz için de çok önemli ve stratejik bir gelişme olduğuna inanıyorum. Arçelik’in bu alanda yerli üretime başlaması, ülkemizde, yenilenebilir enerji kullanımının artmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azalmasına da destek olacak. Hedefimiz bu alanda yerli üretimle sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamakla yetinmeyip, yakın bir gelecekte Avrupa’ya da ihracat yapmak” dedi.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını, (1990 yılına göre) %55 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini, Türkiye’nin de 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin bulunduğunu hatırlatan Fatih Kemal Ebiçlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla bu dönüşüme öncülük ederek Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı yapmayı amaçlıyoruz.”

Güneş panellerinin konutlardan ofis binalarına, üretim tesislerinden, AVM, okul ve otellere kadar, tüm binalarda elektrik üretmek için kullanılabildiğini hatırlatan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, “Güneş paneli sektöründe teknoloji çok hızlı bir gelişme gösteriyor. Arçelik’in Ar-Ge gücüyle, bu alanda en son teknolojileri takip ederek, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversite ve enstitülerle iş birliği yapıyoruz. Endüstri 4.0 teknolojilerine uygun, yüksek otomasyon seviyesine sahip; detaylı entegre üretim yönetim sistemleri ile tüm üretim sürecinin takip edildiği bir üretim hattı kurduk. Arazi kurulumlarında daha yüksek enerji elde edilebilmesini sağlayacak, sadece ön yüzeyden değil aynı zamanda arka yüzeyden de elektik üretimi yapabilen “bifacial” özellikli güneş panellerini de üretebileceğiz” dedi.

30 bin çalışana sahip

Arçelik’in dünyada 30 Ar-ge ofisi, üretim ve teknoloji alanında yaklaşık 30 bin çalışanı bulunuyor. Basın toplantısında şirketin inovasyon ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla müşterilerine çevre dostu ürünler sunduğunu da vurgulayan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bayız, güneş enerjisi teknolojisini beyaz eşyaya entegre ettiklerini anlattı. Arçelik Ar-Ge’sinin geliştirdiği buzdolabı ve derin dondurucular elektrik ve güneş enerjisini bir arada kullanabiliyor. Güneş varken %100 güneş enerjisiyle çalışan Solar Hybrid Ürün serisi Afrika pazarına sunuldu.

Konuşmasında Arçelik’in güneş paneli yatırımıyla, Türkiye’deki yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağına değinen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de şunları söyledi: “Türkiye konumu itibariyle güneş enerjisi alanında büyük bir potansiyele sahip. Arçelik 68 yıldır ürün ve hizmetleriyle müşterilerine güven veriyor. Türkiye’nin en uzak köşelerine kadar uzanan güçlü bayi ve servis teşkilatımızla ülkemizin her yerinde aynı kalitede ürün ve hizmeti müşterilerimizle buluşturuyoruz. Güneş paneli üretimini ve kurulumlarımızı da bu köklü kurumsal güvence ve yüksek hizmet kalitesi ile müşterilerimize sunacağız. Müşterilerimize sadece panel değil, inverter ve batarya gibi tüm komponentleriyle toplam bir çözüm öneriyoruz.”

Can Dinçer güneş enerjisiyle sağlanacak tasarrufa da değinerek; “Arçelik, Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonuyla bugüne kadar enerji verimli, yapımında geri dönüştürülmüş ve bio malzemeler kullanılan çevre dostu pek çok ürün ve teknolojiyi müşterileriyle buluşturdu. Güneş panelleriyle de gezegene katkı sağlarken müşterilerimizin temiz ve sınırsız bir kaynaktan yararlanarak, daha az fatura ödemesine yardımcı olacağız” dedi.

Arçelik, müşterilerine, ürettiği güneş panellerinin kurulumundan, gerekli izinlerin alınması ve bakım hizmetlerine kadar kapsamlı bir hizmet sunacak. Arçelik’in 550 Watt’lık güneş panelleri, 12 yıl ürün garantisine ve 25 yılda minimum yüzde 83 lineer performans garantisine sahip.

Kapasitesini 50 MW'a çıkaracak

Arçelik, test üretimine başlayan Beylikdüzü işletmesinden çıkan ilk ürünlerin kurulumunu deprem bölgesindeki konteyner kentlere yapıyor. Şirket, Koç Topluluğu şirketlerinin desteğiyle kurulan konteyner kentlerde, çatılara güneş paneli kurulumu yaparak, elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına destek olmayı hedefliyor.

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Arçelik bu doğrultuda 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji alanında kurulu kapasitesini yeni yatırımlarla 50 MW'a çıkaracak. Arçelik kendi tesislerinde de kurduğu güneş santralleri ve arazi projeleri ile bu hedefe çok daha kısa bir sürede ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmelerinde; ayrıca Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan’daki üretim tesislerinde güneş santralleri bulunuyor. Arçelik, işletmelerinde kurulu bu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 21.000 MWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirilebilecek ve 9922 ton CO2 sera gazı emisyonu önleyecek.