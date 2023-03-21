Arçelik, ikinci Ar-Ge merkezini açtı! Pakistan’ın mühendis üssü olarak biliniyor

Kerim ÜLKER

2016 yılında Pakistan’ın en büyük beyaz eşya üreticisi Dawlance’ı satın alarak Asya pazarında gücünü artıran Koç Holding’in iştiraki Arçelik, ülkede önemli bir adımı daha attı. Dünyanın farklı ülkelerinde 30 Ar-Ge merkezi bulunan Arçelik, bir yenisine Pakistan’ı ekledi.

Arçelik, ülkedeki ikinci Ar-Ge merkezini Pakistan’ın bilim insanı ve mühendis yetiştiren en önemli eğitim kurumlarından National University of Science and Technology University’de (Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi-NUST) kurdu.

Rektörü emekli mareşal

Dawlance'in satın alınmasının hemen ardından 2017 yılında Pakistan'da yenilikleri desteklemek için Karaçi'de bir Ar-Ge merkezi kuran Arçelik’in yeni Ar-Ge merkezinin açılışına NUST Rektör Yardımcısı Emekli Mareşal Dr. Rizwan Riaz, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer, Arçelik Üretim ve Teknoloji Başkanı Nihat Bayız, Dawlance CEO'su Umer Ahsan Khan ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

Fatih Ebiçlioğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Paydaşlarımız için sürekli değer yaratmak, küresel erişimimizi genişletmek ve çeşitlendirmek ve müşterilerimize öncelik vermek Koç Holding’in temel direği ve vizyonu” dedi.

Yazılıma odaklanacak

Pakistan'ı yerel üretim, Ar-Ge ve gelecekteki ihracat merkezleri için gelişmekte olan kilit bir pazar olarak gördüklerini dile getiren Ebiçlioğlu, “Pakistan, bilgi teknolojilerinde çok yüksek potansiyele sahip bir ülke. NUST'ta kurulacak Ar-Ge merkezinin ülkenin stratejik milli hedefine hizmet edeceğine inanıyoruz.

Arçelik'in 30'a yakın Ar-Ge merkezi arasında yer alan ve yazılım geliştirmeye odaklanan bu Ar-Ge merkezi, dünya çapındaki tüm Arçelik iştiraklerinin ihtiyaçlarını destekleyecek” diye konuştu.

Dawlance CEO'su Umer Ahsan Khan konuşmasında “Arçelik'in Pakistan'ın önde gelen teknoloji enstitüsü NUST ile ortaklığı, Pakistan'daki teknolojik gelişmeleri destekleme ve gençlerin profesyonel gelişimini sağlama taahhüdümüzü gösteriyor. Arçelik, araştırmayı teşvik etmek, üretimi modernize etmek ve en kaliteli ürünleri sunmak için sağlıklı yatırımlar yapıyor” dedi.

Arçelik ve NUST arasında Ar-Ge merkezi kurma çalışması geçen yıl başlamış, Aralık 2022’de de anlaşma imzalanmıştı.