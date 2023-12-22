Arçelik-LG, 2023 yılında 1 milyon ev tipi klima üretti

Arçelik LG Klima Sanayi A.Ş., 2023 yılında ev tipi klima üretiminde bir milyon adeti aştı. Yöneticiler ve fabrika çalışanlarının katılımıyla Gebze’deki üretim tesisinde bir tören gerçekleşti.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Arçelik-LG ortaklığında sunduğumuz iklimlendirme çözümleriyle yerli üretim gücünü destekliyor; Türkiye’nin sektördeki dışa bağımlılığını azaltırken, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Şimdiye kadar 160 milyon doların üzerinde yatırım yaptığımız Gebze klima fabrikamızla istihdama ve yan sanayimizin gelişmesine destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Ebiçlioğlu, büyüklüğü 70 milyar doları aşan dünya klima pazarındaki payı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yerli üretimin lokomotif gücü olduklarını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise “İklim değişikliği nedeniyle yaz dönemi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi 2023 yılında önemli bir pazar büyümesini beraberinde getirdi” diye konuştu.

Arçelik-LG Klima Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Yıldız, “Bu yıl Umut Kentlerdeki konutların iklimlendirilmesini desteklemek ve müşterilerimizin taleplerine cevap verebilmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Yatırımlarımızda ürün kalitesini ve verimliliği en üst düzeye çıkartmak için yapay zekâ destekli üretim otomasyon çözümlerini önceliklendiriyoruz. Günümüzde hayatın gerekliliği haline gelen uzaktan bağlantı özellikli ürünlerin ürün gamımızdaki hacmini artıracağız. Hava kalitesini iyileştirmeye yönelik teknoloji ve tasarımların ürünlerimize entegrasyonunu hızlandırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.