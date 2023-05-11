Arçelik sağlık çalışanları için yurt bağışladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Malatya İnönü Üniversitesi'nin merkez yerleşkesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları yurdu, 550 yatak kapasiteli ve iki binadan oluşuyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları yurdunun açılışı Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve aralarında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer'in de bulunduğu Arçelik üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastane çalışanlarının depremden sonra bu yurtlarda barınmalarının sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Kızılay, "Örneğin, 6 Şubat depremlerinden sonra 27 karaciğer, 38 kemik iliği nakli yapılmış, 2023 yılı toplam karaciğer nakli sayısı 67, kemik iliği nakli ise 57'ye ulaşmıştır. Depremden sonra onkoloji bölümlerine başvuran hasta sayısı 2 bin 352'dir. Depremden sonra evleri hasarlı olan 1.270 sağlık çalışanımız hastanemizde barınmıştır. Kısacası, bu iki yurt binasının alınarak sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis edilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Koç Topluluğu'na, ülkemizin en güzide markaları Arçelik ve Beko'ya en zor zamanımızda bize en büyük katkıyı sağladıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Depremden etkilenen illerde en öncelikli ihtiyaçların başında barınma sorunun çözümü geliyor"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu da Koç Topluluğu olarak bölgenin yeniden ayağa kalkması için dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Topluluğumuz; çalışanları, bayileri, servisleri ve tedarikçileri ile bu dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Depremden etkilenen illerde en öncelikli ihtiyaçların başında barınma sorunun çözümü geliyor.

Özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması da kritik bir öneme sahip. Bölge insanımızın sağlık hizmetini gereği gibi alması için sağlık çalışanlarımız ve ailelerinin barınma sorununun önceliklendirilmesi zaruret. Organ naklinde uluslararası tanınırlığı olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarımızın barınma sıkıntılarının çözümüne bir nebze olsun katkı vermek için Arçelik ve Beko marka ekiplerimiz hızla harekete geçti.

Bugün açılışını yapmaktan mutluluk duyduğumuz sağlık çalışanları yurtlarının tüm kullanım hakları Malatya İnönü Üniversitesi sağlık çalışanlarımız için devredildi.

Gerek Kovid gerekse deprem dönemi çalışmaları için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyor, tahsis edilen yurtların sağlık çalışanlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Verilen bilgiye göre, Arçelik, Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Makine Kimya Enstitüsü'nde kiraladığı 100 adet vagonu da bölgeye gönderecek.

Arçelik, bölgede 13 noktada hijyen ve yemek tırlarıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet ediyor. Yakında Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde konteyner duş ve tuvaletler de hizmete açılacak.

Bölgede istihdama destek olmayı amaçlayan Arçelik, geçen hafta Hatay'da bir çağrı merkezi açtı. Gelecek dönemde de istihdamda depremden etkilenen illerin önceliklendirilmesi amaçlanıyor.