Arçelik'te üst düzey atama

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Koç Holding Finans Koordinatörü Barış Alparslan atandı. Alparslan yeni görevini, iki yıldır aynı titri taşıyan Özkan Çimen'den devraldı ve 1 Ağustos 2024 itibariyle görevine başladı.

Barış Alparslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2007'de HSBC Bank A.Ş.'de Yatırım Bankacılığı Analisti olarak kariyer yolculuğuna başladı.

2010-2011 arasında Nomura Bank International Plc, CEE, CIS&Türkiye'de Yatırım Bankacılığı Uzmanı, 2011-2014 arasında Deutsche Bank AŞ Yatırım Bankacılığı Uzmanı olarak çalışan Alparslan, 2014-2018 arasında Deutsche Bank AŞ'de sırasıyla Yatırım Bankacılığı Müdürü ve Yatırım Bankacılığı Direktörü görevlerini üstlendi. Alparslan, 2019'da Koç Topluluğu'na katılarak, 5 yıl boyunca Koç Holding Finans Koordinatörü olarak görev aldı. ​​​​​​​