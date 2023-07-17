Arçelik’ten 15’inci sürdürülebilirlik raporu

Bu miktar, Türkiye’deki yaklaşık 54 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer ve her biri 2,5 MW kapasiteli 69 rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine denk geliyor. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon gibi küresel faktörler bizi sürdürülebilirlik hedeflerimizden alıkoymadı.

Tam aksine net sıfır emisyon hedefimize daha da kararlı adımlarla ilerlemeyi sürdürdük. Geri dönüşümden emisyonlarımızı azaltmaya, ürün inovasyonundan kaynak verimliliğine birçok alanda attığımız adımları raporumuzda da paylaştık. Önümüzdeki dönemde de tüketicilerimize daha çevre dostu teknolojiler sunmak ve tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.