Architecht, Ortadoğu ve Afrika'da büyüyecek

Birol BOZKURT

Finans sektöründe yaşanan gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 61 adet banka bulunuyor. Yeni kurulan dijital katılım bankaları ve yatırım bankalarıyla birlikte bu sayı giderek artmaya devam ediyor.

Sürekli büyüyen bankacılık sektörüne uçtan uca teknoloji ürünleri geliştiren Kuveyt Türk’ün yüzde yüz iştiraki olan Architecht, 720’ye yükselen çalışan sayısı ile bankacılık sektörünün yazılım ihtiyaçlarına cevap veriyor.

“Bir yatırım bankasıyla daha anlaşabiliriz”

Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, yeni dönem hedeflerini açıkladı. Lisanslı dijital bankalar, yatırım bankaları ve katılım bankaları olmak üzere Türkiye’de 10 farklı bankaya ana bankacılık platformuyla hizmet sunduklarını söyleyen Ökkeş Emin Balçiçek, “Ortadoğu ve Afrika’da 30 banka ile görüşmeler yürütüyoruz, yurtdışında hızlı bir büyüme gerçekleştireceğiz, eylül 2023 itibarıyla 643 milyon TL ciroya ulaştık. Yılı yüzde 400 büyüme ile 1 milyar TL civarında kapatmayı hedefliyoruz.

2024 yılı için hedefimiz ise 2,2 milyar TL’lik bir ciroya ulaşmak” dedi. 2024 yılında da BDDK’dan kuruluş onayı alan tüm bankalarla “Ana Bankacılık Platformu Teknoloji Sağlayıcısı” konumunda görüşmelere devam edeceklerini vurgulayan Balçiçek, yılın son çeyreğinde ise bir yatırım bankasıyla daha anlaşma potansiyellerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

2020’den bu yana faaliyet onayı alan yedi yatırım bankasının dördünün Architecht tarafından geliştirilen bankacılık platformuyla hizmet sunduğunu hatırlatan Balçiçek, 2024 yılında da bu alanda en iddialı teknoloji sağlayıcılarından biri olacaklarını sözlerine ekledi. Architecht’in amiral gemisi olan BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu’nun güncel teknolojilerle modernize edildiğini aktaran Genel Müdür Balçiçek, 2024 yılında da güçlü ve dinamik kadrolarıyla, en güncel teknolojilerle ve sürekli kendilerini yenileyerek müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.