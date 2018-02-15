Arkas Petrol 2017’de yüzde 37 büyüdü

15 Şubat 2018

Arkas Petrol, 2017 yılında filosuna kattığı iki yeni tankerle taşıma kapasitesini yüzde 16 artırırken yılı 875 bin ton yakıt ikmali yaparak kapattı. Şirket, tonaj bazında sektör ortalamasını katlayarak yüzde 37’lik büyüme yakaladı.

Arkas Holding açıklamasına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan 2015-2016 ve 2016- 2017 Petrol Piyasası Raporları’na göre en fazla transit ihrakiye satışı gerçekleştiren şirket olan Arkas Petrol, 2017 yılında tonaj bazında yüzde 16 büyüyen sektörün iki katından fazla büyüme gerçekleştirerek yüzde 37 büyüme yakaladı.

Arkas Petrol, 2017’de aldığı iki tanker, M/T Alaçatı ve M/T Bayraklı ile tanker sayısını 7’ye, kapasitesini de 18 bin 888 DWT’ye çıkardı. Türk bunker sektörünün en büyük ikmal tankerine ve sekiz yaş ortalamasıyla da en genç filosuna sahip olan şirket, Arkas isminin yansıttığı güven ve kaliteden ödün vermeyen yapısı, deneyimli personeli, kaliteli yakıt ve rekabetçi fiyatlarla hizmetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA