Armada Gıda, yeni yatırımlarla globalde pazar payını artıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Mersin'de toplam 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikasında 13 üretim hattında üretim yapan Armada Gıda, bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünler olmak üzere 9 ana ürün grubundan işleme, satış, ithalat ve ihracat yapıyor.

Firmalarının 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, gündemlerinde halka arz bulunduğunu belirterek, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle işletme sermayemizi güçlendirirken, büyüme stratejimiz doğrultusundaki yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz. Hem kısa hem de orta vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için stratejik yol haritamızı hazırladık.

Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve ekonomimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurumu’na ve Borsa İstanbul’a başvurularını yaptıklarını aktaran Fethi Kalıpçı Sönmez, ‘’Halka arzda şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 54 milyon 996 bin 53 TL sermaye artırımı ile 219 milyon 984 bin TL'den 274 milyon 980 bin 53 TL’ye yükseltilecek.

Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle işletme sermayemizi güçlendirirken, büyüme stratejimiz doğrultusundaki yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz’’ diye konuştu. Kuruldukları günden bu yana yaptıkları yatırımlarla Türkiye’nin önde gelen konvansiyonel ve organik gıda üreticileri ve ihracatçıları arasında yer aldıklarını aktaran Fethi Kalıpçı Sönmez, ‘’Bugün Mersin'de Merkez Fabrikamız ve Organik Üretim Fabrikamız'da 13 ayrı hatta üretime devam ediyoruz. İnşaat halindeki 3. Fabrikamızın yatırımı son hızıyla devam ediyor.

Merkez fabrikamız, toplam günlük 2 bin 199 ton ürün işleme kapasitesine sahip. Aynı zamanda 38 bin 995 metreküp hacimli, 5 adet dikey silodan ve 5 bin 084 metrekare yatay depodan oluşan gümrüklü antrepo alanımız bulunuyor. Merkez fabrikamızda yer alan günlük 483 ton ürün işleme kapasiteli bulgur işleme hattımızın kapasitesini, yaklaşık 7 milyon dolar yatırımla 966 ton/gün’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu yatırımı 2024 yılı içinde tamamlayarak, 2025 yılının ilk yarısında faaliyete almayı öngörüyoruz.

Organik Üretim Fabrikamızda ise günlük 579 ton ürün işleme kapasitesiyle üretime devam ediyoruz. “Armada Foods”, “Organik Doyum”, “Anadolu” ve “Popipop” markası ile yurt içi pazarda, organik ürün markamız “Mediterranean Village” markası ile ise global pazarlarda ürünlerimizi ulusal ve uluslararası müşterilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu. Fethi Kalıpçı Sönmez, ayrıca Kazakistan’da inşa etmeyi planladığımız tarımsal ürün işleme tesisi için ilk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla yaklaşık 5 bin metrekare depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz.

Öte yandan sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 28,8 MW GES yatırımlarını devreye almayı planladıklarını Fethi Kalıpçı Sönmez, ‘’Şanlıurfa Viranşehir’de kurulumu devam eden yaklaşık 19 MW’lık GES’imizi bu yıl devreye almayı öngörüyoruz. Hatay Antakya’da 9,8 MW GES projemizin kurulumu için ise TEİAŞ’tan kapasite uygunluğu verilmesini bekliyoruz. Böylece devreye aldığımızda fabrikalarımızda tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayacağız’’ diye konuştu.

Fonksiyonel gıda tesisini Mayıs ayında devreye alacak

Üçüncü fabrika yatırımı hakkında da bilgi veren Fethi Kalıpçı Sönmez, yatırımın devam ettiğini ve fabrika alanında 30 bin metrik ton depolama kapasitesini 2023 yılında devreye aldıklarını açıkladı.

2 bin metrekarelik fabrika alanımızın inşaat çalışmalarının da şubat ayında tamamlandığını dile getiren Fethi Kalıpçı Sönmez, ‘’Söz konusu fabrikamızda saatlik 40 ton üretim kapasiteli fonksiyonel gıda tesisini bu ay itibarıyla devreye almayı planlıyoruz. 2023’te programa alınarak yapımına başlanan 8 bin 200 metrekare Lidaş depoları ve 180 metrekare ofis binası ile 8 bin 800 metrekare ikinci etap depoların ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyoruz.

Yatırımın tamamlanması akabinde aynı alanda günlük 4 bin 800 ton ürün işleme kapasiteli ve 181 bin 500 metrik ton depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurmayı da hedefliyoruz. Bahsi geçen ürün işleme kapasitesinin günlük 2 bin 400 ton kısmının 2024 yılı içinde, günlük 1 bin 920 ton kısmının 2025 yılı içinde, günlük 480 ton kısmını ise 2026 yılı içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 2023’un sonuna kadar arazi dahil toplam 12,4 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılı dahil toplam yatırım tutarının 53,7 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

“Hububat ihracatının %7’sini yapıyoruz"

Türkiye’de 2023’te bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hububat ihracatının yapıldığını belirten Fethi Kalıpçı Sönmez, kendilerinin de 90 ülkeye ihracat yaptığını bildirdi. Firma olarak geçen yıl seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7,2’sini, hububat ürünlerinde ise toplam ihracatın yüzde 7,4’ünü yaptıklarını kaydeden Fethi Kalıpçı Sönmez, ‘’’2022 yılında 5,7 milyar TL olan ciromuzu yurt dışı satışlarımızın da katkısıyla yüzde 5 artışla 2023’te 6 milyar TL'ye çıkardık. 2023’te ihracatımızı yüzde 15 oranında artırdık ve cironun içindeki payını yüzde 67,6’ye yükselttik” ifadelerini kullandı.