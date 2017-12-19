Arslan Alüminyum, 50 bin metrekarelik ek alan kuracak

19 Aralık 2017

Halim ASLAN/Seda CEYLAN

Alüminyum sektörüne dökümhane, geri dönüşüm tesisi, eloksal, statik boya, ekstrüzyon, ahşap desen kaplama ve kalıp üretimi birimleriyle hizmet veren Arslan Alüminyum, 2023 yılı hedefleriyle kapsamında ciroda 2.4 milyar liraya ulaşmayı planlıyor. Yatırımların uzun vadede sonuç verdiği alüminyum sektöründe istikrarlı bir büyüme grafiği yakaladıklarının altını çizen Arslan Alüminyum Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Arslan, “2016 yılında ciroda 304 milyon liraya ulaşmıştık. Bu yıl ise gerek hayata geçen yatırımlar gerekse yeni pazarlar ve katma değerli ürün gruplarıyla ciroda 600 milyon liraya ulaşacağız. 2023 yılında ise ciroyu dörde katlayacak bir entegre yapı kurmak istiyoruz. Bu kapsamda kapalı alanlarımıza toplamda 50 bin metrekarelik ek yapacağız” dedi.

Bilecik 1 ve 2’nci OSB’deki üç tesislerinde sektöre hizmet verdiklerini anlatan Mehmet Arslan, 2023 yılında 240 bin tonluk yıllık üretim kapasitesine ulaşarak, ciroyu dörde katlamak istediklerini hatırlattı. Halen toplamda 270 bin metrekarelik çalışma alanına sahip üç tesiste faaliyet gösterdiklerini aktaran Arslan, 2011 yılından beri Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer aldıklarını dile getirdi. Orta vadeli hedefleri kapsamında mevcut üretim alanlarına 50 bin metrekarelik ekleme yapacaklarını dile getiren Arslan, 2018 yılında ise ciroda 800 milyon lirayı öngördüklerini kaydetti.

Aylık satışları beş kat artırdı

Entegre bir tesis olan firmalarında her yatırımın yeni bir ivmelenmeyi de beraberinde getirdiğinin altını çizen Mehmet Arslan, özellikle hammadde ithalatına son vermelerinin aylık satışlarını beş kat artırdığını bildirdi. Hammaddeyi daha önce ithal ettiklerini anımsatan Arslan, şöyle devam etti: “Daha sonra dökümhanemizin birinci kısmını kurduk. Burada 500-600 ton aralığında hurda çıkarmaya başladık. Kendi işlerimizi yaptıktan sonra dışarıya satışlara da başladık. Böylece aylık 2 bin ton olan satışlarımızı 10 bin tona çıkardık.”

20 milyon liralık yatırım bedeliyle boyahane kurdu

Alüminyum profil taraflarının yanı sıra hammadde üretiminde de güçlendiklerinin altını çizen Mehmet Arslan, daha önce aylık 250 tonu bulan boya kapasitelerini ise 20 milyon liralık yatırımla artırdıklarını açıkladı. Firmalarından ürün temin eden müşterilerinin boya kapasitelerinin düşük olması nedeniyle boya için farklı işletmelere gitmesi nedeniyle bu alanda yatırım kararı aldıklarına işaret eden Arslan, “Dolayısıyla 2. OSB’de hafriyatlara başlayıp, 20 milyon liralık yatırımla iki holden oluşan boyahaneyi kurduk. Boyahanelerde standart boy 6 metreyken biz bunu 7.5 metreye çıkarıp, özel taleplere anında cevap verebilecek bir yapı oluşturduk. Ayrıca ek bir boyahane kurmak istersek de üç ay içinde onu da kurabilecek altyapıya sahibiz. Bugün itibarıyla aylık bin 500 tonluk kapasiteyle boyahanemizin kapasitesini altıya katlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2008 yılında, yıllık 240 bin tonluk geri dönüşüm izabe tesisi de kurduklarına işaret eden Mehmet Arslan, Türkiye’de yıllık 300 ile 350 bin ton alüminyum biyet hammaddesine ihtiyacının var olduğunu bildirdi. Arslan, “İthalata rağmen 240 bin ton malı pazara enjekte etmek kolay olmadı. Dokuz yıllık süreç içinde birinci aşamada 60 bin tonu gerçekleştirdik. İkinci aşamada ise 120 bin tonluk altyapıyı devreye aldık” dedi. Sektörlerinde pazar oluşturacak inovatif ürünler imal etme prensibiyle iş yaptıklarını da sözlerine ekleyen Arslan, “Bu kapsamda gıda sektörüne yönelik imal ettiğimiz alüminyum paletler gelecekte oldukça rağbet görecek. Bu iş için 10 dönümden oluşan bir alanı palet grubuna ayırdık. 10 dönümlük yer için şimdilik iş hacmimiz beklenenin altında ancak orta vadede bu alandaki iş hacmi artacak” değerlendirmesini yaptı.

“Üretimimizin yüzde 40’ını ihracata kanalize ediyoruz”

Arslan Alüminyum’un ihracatçı kimiliğiyle de öne çıktığına işaret eden Mehmet Arslan, halen üretimin yüzde 40’ını ihracata kanalize ettiklerini bildirdi. Avrupa pazarında Almanya, Avusturya, Hollanda, İspanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan ile çalıştıklarını dile getiren Arslan, “İç pazarı ise profil ve hammadde bölümü olarak ikiye ayırıyoruz. Yıllık 100 bin ton üretimimiz var ve bunu iç pazarda satıyoruz. Satışlarımızı ikiye katlama dönemi içindeyiz. Mevcut üretimle sektördeki ilk üç firma arasında yer alıyoruz” diye konuştu. Son olarak KDV ve gümrük vergisi yüzünden sektördeki firmaların rekabet güçlerinin sınırlandırıldığına vurgu yapan Arslan, “Müşteriye vergiyi yansıttığımız zaman ürünü almak istemiyor başka yere gidiyor. Bu durumu sonlandırmak adına vergi düzenlemeleri üreticiyi destekler nitelikte olmalı” diye konuştu.