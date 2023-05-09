Arzum 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri 2023 yılına ilişkin ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılı ilk çeyreğinde satış gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 oranında artırarak 539,2 milyon TL’ye taşıyan Arzum’un ilk çeyrekteki net kârı 21,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde esas faaliyet kârı yüzde 22 artışla 70,8 milyon TL oldu. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu 79,8 milyon TL’ye yükselirken, Arzum’un öz kaynakları 222,9 milyon TL’yi buldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, “Ülkemizde ve dünyada artan enflasyon rakamları, alım gücünün azalması gibi ekonomik koşullara rağmen sektörümüzün güçlü konumuyla birlikte ilk çeyrekte başarılı sonuçlar elde ettik. Arzum olarak uluslararası trendleri, kullanıcı beklentilerini okuma, ürün ve hizmetlerimize uygulama yeteneğimizle ekonomik büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürdük. Sürdürülebilir iş modelimiz, stratejik pazarlara odaklanmamız, etkin risk yönetimi becerimizle bahsi geçen dönemde satış gelirinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75’e varan artış kaydettik” diye konuştu.

“48 ülkeye yaklaşık 60 bin ürün sattık”

Yurt dışı satışlardaki çoklu kanal stratejileriyle ilk çeyrekte uluslararası pazarlarda hızlı bir büyüme elde ettiklerini sözlerine ekleyen Arda Altınok, “2023 yılında daha da ağırlık verdiğimiz ve yatırımlarımızı hızlandırdığımız yurt dışı pazarlarında oldukça başarılı satış rakamlarına ulaştık. 48 ülkeye yaklaşık 60 bin ürün sattık. Bu dönemde en çok Almanya’ya satış yaptık. Yurt dışı satışlarımızdaki istikrarımızı hem fiziksel hem çevrim içi kanallarda sürdürdük. Son yıllarda Arzum’un satış kanalları içerisinde en çok büyüme gösteren e-ticaret kanalını yurt dışı tarafında bu dönemde %181 büyüttük. 2022 yıl sonu itibarıyla kurduğumuz global e-ticaret departmanımızın ve ülke distribütörlerimizin de katkılarıyla birlikte en önemli hedef pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz e-ticaret satışlarında gözle görülür artış kaydettik. Avrupa genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl e-ticaret üzerinden gerçekleştirdiğimiz satış hacmimiz 2 katından fazla artış gösterdi” dedi.

Global marka olma hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Arda Altınok, “Yurt içinde uyguladığımız başarılı iş modelini halihazırda bulunduğumuz ya da hedeflediğimiz pazarlara yansıtmak adına birçok ülkede şirket kurarak iş modelimizi çeşitlendiriyoruz. Bugün Amerika’da, Hong Kong ve Şangay’da şirketlerimiz bulunuyor yine Almanya’da ofisimiz var. Tüm bu yatırımlarımızın meyvesini yakın gelecekte fazlasıyla alacağımıza inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“2022 yılında birçok iyileştirici adım attık”

Arzum’un, uluslararası arenadaki başarılı yönetim trendlerini organizasyon yapısına uyguladığının da altını çizen Arda Altınok, 2022 yılı itibarıyla dünyada birçok başarılı örneği olan Co-CEO sistemine geçtiklerini hatırlatarak, sistemdeki ilk bayrak değişiminin de kendisiyle birlikte yaşandığını söyledi. Arda Altınok, “Arzum’un üç üst düzey yöneticisinin birer yıl arayla icra kurulu başkanlığı görevini üstleneceği yeni sistemde ben dahil her bir yöneticimizin yatırım kararları, yönetim şekli, yetenek ve becerileri ile Arzum’u bugünden çok daha ileriye taşıyacağına, 55 yıllık köklü geçmişinde imza attığı birçok ilke yenilerini ekleyeceğine canıgönülden inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Arda Altınok, Arzum olarak faaliyetlerinin odağına her zaman sürdürülebilirliği aldıklarını belirterek, “Ürün geliştirmeden tedarik zincirine, yedek parça temininden ürünlerin yeniden kullanıma kazandırılmasına kadar tüm operasyonlarımızda daha iyi bir gelecek arzusuyla, yarınlarımıza katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Kullanıcılarımız ve paydaşlarımıza en fazla değer yaratan marka olma vizyonumuz doğrultusunda 2022 yılında birçok iyileştirici adım attık. Başta küçük ev aletleri sektör oyuncuları olmak üzere bütün paydaşlarımıza sürdürülebilirlik konusunda örnek olmak ve onları teşvik etmek amacıyla 2023’ün ilk çeyreğinde ‘Arzum 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladık. Sektörümüzün sürdürülebilirlik yolculuğunda son derece önemli bir başlangıç olduğuna inandığımız raporumuz, Arzum olarak iyileştirmemiz gereken noktalardaki adımların izlenmesi ve sürdürülebilirlik yol haritamızın belirlenmesi açısından önemli bir kaynak olacak. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulmasında da önemli bir araç olarak gördüğümüz raporumuzu, bundan sonra her yıl düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz.”

Arzum’un satış gelirleri ve net kârlılıkta yakaladığı istikrarı ödüllerde de gösterdiğini söyleyen Arda Altınok sözlerini şöyle tamamladı: “2022 yılında ürün ve hizmetlerimizle aldığımız ödüllerimize 2023 yılında da devam ettik. İlk çeyreğin ilk ödülü de ‘Türkiye’nin En Teknolojik Markası’ seçilmemiz oldu. NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliğiyle Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını araştıran ödül programı 'Tech Brands Turkey’de, ‘Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde dördüncü kez Türkiye’nin en teknolojik markası seçildik.”