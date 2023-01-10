Arzum dijital dönüşüm ile globalleşecek

Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, “Sürdürülebilir ve global büyüme hedeflerimize uygun olarak başlattığımız bu dijital dönüşüm sayesinde, özellikle iş süreçlerinin verimliliğinin artması, global büyüme ile birlikte açılmakta olan yeni ülke ofislerinin lokalizasyona uygun şekilde merkez ile entegre olarak yönetilmesi elde edeceğimiz en önemli kazanımlar olacak” dedi.

Tohum adını verdikleri ERP dönüşüm sürecini Londra merkezli uluslararası danışmanlık şirketi PwC ile yönettiklerini belirten Ünal, mevcut süreçlerin analizi, hedef süreçlerinin tasarımı ve ERP seçimi adımlarını 6 ayda tamamladıklarını söyledi. Arif Emre Ünal, Arzum’un sürdürülebilir ve global büyüme hedeflerine uygun olarak dijital dönüşümünde en önemli değişim ihtiyacının ERP olması sebebiyle projeye başladıklarının altını çizdi. Ünal, "Arzum, küçük ev aletleri sektöründe lider bir ekosistem şirketi. SAP ile ekosistem yönetimindeki benzer başarımızı, global büyüme hedefimiz için de SAP yazılımları kullanarak pekiştirmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.