Arzum’da CO-CEO yönetim dönemi

Arzum’un değişimlere çok çabuk uyum sağlayan bir şirket olduğunu vurgulayan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, yeni sistemin, globalleşme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine büyük katkı sunacağını belirtti

Birer yıl arayla ‘başkan’

Yeni dönemle birlikte dünyada pek çok başarılı örneği olan CO-CEO sistemine geçilen şirkette Arzum’un üç üst düzey yöneticisi birer yıl arayla İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

31 Ocak’ta KAP’a yapılan açıklamaya göre, Arda Altınok Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür, Arif Emre Ünal Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür, Serhan Giray ise Ticaretten Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapacak.

Bu yeni dönemle birlikte Arda Altınok 2023’te, Arif Emre Ünal 2024’te ve Serhan Giray 2025’te İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenecekler. Buna göre Arda Altınok İcra Kurulu Başkanlığı görevini Mete Zadil’den devraldı ve yeni dönem başlamış oldu.

Şirketin icra kurulu başkanı, aynı zamanda yönetim kurulunda da yer almak üzere, her yıl Mart ayında yapılması planlanan genel kurul toplantısında onaya sunulacak.