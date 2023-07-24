ASCE GYO halka arzı ne zaman? Talep toplama kaç gün? ASCE GYO halka arz pay fiyatı ne kadar?

Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor.

Halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL’lik payın, yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.

ASCE GYO halka arzda talep toplama ne zaman?

ASCE GYO 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Hisseler 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak. Halka arzda konsorsiyum lideri olan Halk Yatırım Menkul Değerler dahil olmak üzere 37 konsorsiyum üyesi yer alıyor.

ASCE GYO pay fiyatı kaç TL?

Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor. ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor. ASCE GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak belirlendi.

ASCE GYO'dan halka arz taahhütleri

ASCE GYO, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca; herhangi bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu sebeple artırılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artırılmasına yol açacak şekilde satış veya halka arz yapmayacağını taahhüt etti.

'Konut alanına da titizliği taşıdık'

Abdulkadir Konukoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ASCE Kurucusu ve Hâkim Ortağı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sanayicilikteki titizliğini konut sektörüne taşıdığını belirterek şu bilgileri verdi:

“SANKO Holding’te 1970 yılından bu yana fabrika binaları, baraj, HES ve benzeri enerji yatırımları, AVM, SANKO Üniversitesi Hastanesi, bağışladığımız okullar ve camiler dahil olmak üzere yürütücüsü olduğumuz veya denetimini yaptığımız inşaat deneyimimiz bulunuyordu. Bu inşaatların hemen hemen tamamının içerisinde yer aldım. 2010 yılında kurduğumuz ASCE ile konut alanında da sanayicilikteki titizliğimi korudum. ASCE ile ilk olarak 10 yıl önce Gaziantep’e lüks ve konforlu site anlayışı getirdik. Gaziantep’in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Sakarya’daki arsa yatırımlarımızı da değerlendirmek üzere çalışmaya başladık. 2023’te ASCE’yi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürdük. Tamamladığımız çok sayıda konut ve iş yerinin yanı sıra projelendirmeyi planladığımız yüzbinlerce metrekare inşaat alanımız bulunuyor. Her projede deneyimi, teknolojiyi, çevreye ve insana saygıyı harmanlayan ASCE GYO ile geleceğin harcını güvenle karıyoruz.”

Özkaynak toplamı 6,5 milyar lira

ASCE GYO’nun geniş gayrimenkul portföyünün yanında güçlü bir öz varlığa sahip olduğunu belirten Konukoğlu, “Bu yanıyla sektördeki pek çok firmadan ayrışıyoruz. Özkaynak toplamımız 6,5 milyar TL’nin üzerinde tespit edilmiştir. Toplam portföy değerimiz yaklaşık 9 milyar TL’dir. Portföyümüzde yer alan arsa ve arazilerimizin 1,075,192 metrekaresi Gaziantep’te, 45 bin 124 metrekaresi Ankara Sincan’da, 107,369 metrekaresi İstanbul Başakşehir’de, 42,972 metrekaresi ise Sakarya Hendek’te olmak üzere toplam 1,273,157 metrekare arsa ve arazimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

Konukoğlu, halka arzla ana amaçlarının kurumsallaşma olduğunu da sözlerine ekledi.