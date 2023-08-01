ASCE GYO'dan 2,08 milyar TL'lik halka arz
ASCE GYO'nun halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2 kat talep gelirken, toplam büyüklük de 2 milyar TL'yi aştı.
Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 12,60 TL birim fiyata sahip halka arzda 165 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. ASCE GYO'nun paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 27 - 28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşmişti.
Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 3,23 katı oranında talep geldi. Açıklamaya göre halka arza sunulan hisselerin yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.