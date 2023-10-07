ASELSAN Azerbaycan'da ürünlerini tanıttı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “74. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)” kapsamında düzenlenen fuarda, ürün ve hizmetlerini tanıtan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ASELSAN olarak Azerbaycan’da 30 yıldır var olduklarını, bu sürenin 25 yılında ASELSAN Bakü isimli şirketle faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Yaman, “Türkiye’de biz ne kullanıyorsak Azerbaycan da onu kullansın istiyoruz. Özellikle haberleşme, savunma ve elektronik alanlardaki birçok sistemimiz Azerbaycan’da yoğun şekilde kullanılıyor” diye konuştu.