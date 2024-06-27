ASELSAN komuta kontrol sistemi, NATO tatbikatında dikkat çekti

ASELSAN’ın özgün sistem çözümlerinin, NATO üyesi ülkelere ait sistemlerle kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen denemeleri, CWIX 2024’te tam not aldı. Tatbikatta olgunlukları değişen 480'den fazla yetenek test edildi. Üç haftalık uygulama boyunca, 18 işlevsel odak alanındaki CWIX katılımcıları, sonuçları gelecekteki alıştırmalara ve yetenek geliştirme çabalarına katkıda bulunacak 26 binden fazla test vakası gerçekleştirdi.

HERİKKS'den gerçek zamanlı hava resmi

ASELSAN tarafından geliştirilen HERİKKS, taktik sahadaki hava savunma unsurları arasında bir bilgisayar ağı kurarak, hava savunma faaliyetlerini yöneten bir komuta kontrol sistemi olarak dikkati çekiyor. Sistem, hava savunma radarlarından alınan bilgileri birleştirerek gerçek zamanlı hava resmi oluşturabiliyor. HERİKKS, tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması ile en uygun hedef-silah tahsislerinin yapılmasını sağlıyor ve 2001 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

KOCATEPE muharebe sahası yönetim sistemi de kolordu seviyesinden tek er seviyesine kadar komuta yeri ve bağlı muharip unsurların, muhabere, araç, askeri bilgisayar ve komuta kontrol sistemleri ile donatılarak sayısal entegrasyonunu sağlıyor.