Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 109,7 milyon dolarlık imza
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik yeni bir sözleşmeye imza atıldı. ASELSAN KAP'ta yer alan açıklamaya göre sözleşmenin toplam bedelinin 109 milyon 700 bin 953 dolar olduğu belirtildi.
AA
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın harp sistemlerine yönelik imzaladığı sözleşmelere bir yenisi daha eklendi.
Konu ile ilgili ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik toplam bedeli 109 milyon 700 bin 953 dolar olan bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.