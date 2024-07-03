Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 109,7 milyon dolarlık imza

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın harp sistemlerine yönelik imzaladığı sözleşmelere bir yenisi daha eklendi.

Konu ile ilgili ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik toplam bedeli 109 milyon 700 bin 953 dolar olan bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.