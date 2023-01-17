ASELSAN, veri indirme hızını iki katına çıkaracak

Şirket, geliştirdiği Yüksek Hızlı X-Bant Verici Birimi ile uydudan veri indirme hızını 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Şirket, uzay sistemlerine yönelik genel sınıflandırma çerçevesinde uzay ve uydu teknolojilerine ilişkin stratejik hedef olarak; uzay kesiminde temelde görev yükü ve haberleşme alt sistemlerine, yer kesiminde sabit ve taşınabilir yer istasyonları ve kontrol merkezleri ile tüm platformlar için uydu haberleşme terminallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin uydu/uzay teknolojilerine yönelik yaptığı çalışmalardan biri Yüksek Hızlı X-Bant Verici Birimi hayata geçirildi. Sistem, yer gözlem uyduları alçak yörüngede (LEO) hareket ederken yer istasyonunun görüş açısına girdiği zaman diliminde görüntüleri indirebiliyor