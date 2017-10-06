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Aselsan'dan 10 milyon euroluk anlaşma

Katmerciler, Aselsan ile 10.5 milyon euro tutarında sınır gözetleme aracı sözleşmesi imzaladı.

Aselsan'dan 10 milyon euroluk anlaşma
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Katmerciler Araç Üstü Ekipman, Aselsan ile AB sınırlarının gözetleme kapasitesini artırmak için dört çekerli mobil gözetleme araçları tedariği için 10.5 milyon euro tutarında iki sözleşme imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada teslimatın gelecek yıl yapılacağı belirtildi.

Aselsan haziran ayı başında AB sınırlarını gözetleme araçları tedariki için Hazine ile 29.7 milyon euro tutarında sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Reuters

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