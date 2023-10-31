ASELSAN’dan yeni sipariş rekoru

ASELSAN, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. ASELSAN'ın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüyerek, 32,1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin brüt kârı yüzde 75 artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) yüzde 74 artış gösterdi. ASELSAN'ın net kârı ise yüzde 72 oranında artarak 9,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Tarihteki en büyük sipariş tutarı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhuriyetin 100’ncü yılında şirketin Türk milletine ilkleri yaşattığını belirtti. Akyol, "ASELSAN olarak, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında savunma sanayinde ülkemizin bayraktarı olduk.

Bu çalışmaların meyvesini ilk dokuz aylık finansal sonuçlarımızla gösterdik. 2023 yılının ilk dokuz ayında kârlı büyümemizi sürdürürken aldığımız işlerin toplamıyla tarihimizin en büyük bakiye sipariş tutarı olan 10,8 milyar dolara ulaştık. Başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere paydaşlarımızla imzaladığımız yeni sözleşmelerle Türkiye Yüzyılına emin adımlarla girdik." ifadelerini kullandı.

"Milli sistemlerimizi armağan ettik"

Akyol, 2023 yılının ilk dokuz ayında güvenlik güçlerine sahada yeni yetenekler kazandıracak olan bazı milli sistemleri ilk kez vitrine çıkardıklarını vurgulayarak şunları aktardı:

"Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı DERİNGÖZ'ü Mavi Vatanımız için geliştirdik. Milli mühendislik gücümüz ile geliştirdiğimiz ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı sürüsü de Mersin’de yapılan testlerde hedef gemiyi etkisiz hale getirerek günümüz insansız sistemlerinde de yeni bir çağ açtı.

İleri teknolojimizle imzamızı attığımız ilk dokuz ayda gök vatanın savunmasına güç katacak GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemini, GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemini, GÖKDEMİR Füze Fırlatma Sistemini ve GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemlerinde önemli aşamaları başardık.

Bu sistemlerimiz, yurt dışı bağımlılığımızı ortadan kaldırırken, muadil sistemlerden çok daha üstün performans ortaya koyuyor. EJDERHA, ERTUNGA, SÖKMEN ve TUNGA’dan oluşan yeni elektronik harp ve insansız sistemlerimizle de geleceğin savaş ortamındaki olası tehditleri bertaraf etmeyi hedefliyoruz.

ASELSAN için oldukça verimli geçen ilk dokuz ayda GÖZDE güdüm kitini, SADAK milli salan sistemimizi, KARAKURT Keşif ve Hedefleme Sistemlerimizi, YARASA HF Elektronik Destek Sistemimizi ve AYI HF Elektronik Taarruz Sistemini ülkemize kazandırdık. Günümüz muharebe sahasının çeşitlenen tehditlerine karşı ASELSAN teknolojileriyle kalkan oluyoruz."

"Yatırımlarımız artıyor"

ASELSAN olarak, bütün bu teknolojileri geliştirmek ve üretmek amacıyla ciddi yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Akyol, "Yeni Aviyonik Üretim Tesisimizi kısa bir süre önce devreye aldık. AESA Radar Entegrasyon ve Üretim Binamızı tamamladık. Güdümlü Mühimmat ilave üretim tesisimizin yatırımına başladık. Hava savunma, radar, elektronik harp ve mikroelektronik sistemlere ilişkin stratejik yatırımların çalışmalarını da başlatmış durumdayız. Bütün bu yatırımlar, ASELSAN’ın büyük bir özgüvenle geleceğe yürüdüğünün açık bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN’ın Türkiye Yüzyılı hedefleri

Akyol, ASELSAN olarak cumhuriyetin birinci yüzyılında yerli ve milli sistemleri geliştirme hedeflerini büyük oranda başardıklarına değinerek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ise kendimize üç ana hedef belirledik. Birincisi alanında en iyi ürünleri yapmak, ikincisi dünyada ilkleri yapmak ve üçüncüsü daha yüksek teknolojide ihracat odaklı büyümek. Küresel pazarda yarattığımız değerlerle yeni rotalara açılacağız. Çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine katkı sunacağız. Bağımsız, milli, ileri teknolojilerimizi daha büyük azimle cumhuriyetimizin yeni yüzyılına armağan etmeyi sürdüreceğiz." bilgisini verdi.