ASELSAN'ın bu yılın üçüncü çeyreğinde cirosu 60,7 milyar lira oldu

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. ASELSAN'ın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 14 büyüyerek 60,7 milyar liraya ulaştı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) marjı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşen ASELSAN’ın net kar marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’den yüzde 10’a yükseldi.

Şirket, 2024 yılının 9 aylık bölümünde Güdüm ve Aviyonik Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, Deniz Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Modernizasyon faaliyetleri ve Kent Güvenliği Sistemlerine ilişkin projelerde önemli ilerlemeler gerçekleştirdi.

Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi. FAVÖK, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış göstererek 14,4 milyar liraya yükseldi.

ASELSAN, güçlü öz sermaye yapısını korudu. Öz kaynaklarının toplamı 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 4 arttı. ASELSAN’ın öz kaynaklarının aktiflerine oranı ise yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Cirosunu, brüt satış karını, FAVÖK’ünü, öz kaynaklarını, bakiye sipariş tutarını ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, 2024 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı sonuçlarla geride bıraktı.

İhracat odaklı büyüyen, alanında en iyi ürünü yapan ve oyun değiştirici teknolojiler üreten ASELSAN, yatırımcı sunumunda yer verdiği geleceğe yönelik beklentilerini teyit etti.

Yeni sözleşme imzalama noktasında sahip olduğu ivmeyi koruyan ASELSAN, 2024 yılının ilk 9 ayında toplam 3,2 milyar dolar tutarında sözleşme imzaladı. Böylelikle 2023 yıl sonunda 11 milyar dolar olan ASELSAN’ın bakiye siparişleri yüzde 15 artarak 12,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

2024 yılının 9 ayında ASELSAN, her biri 50 milyon dolar üzerinde değere sahip 2,4 milyar dolar tutarında 17 büyük sipariş aldı. ASELSAN’ın, 2024 yılının 9 ayında imzaladığı yurt dışı sözleşme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı.

ASELSAN'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde aldığı önemli siparişler şu şekilde:

"Uluslararası bir müşteri ile imzalanan Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik sözleşme, güdüm kitleri ve hava elektro-optik sistemlerinin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik sözleşme, TCDD Taşımacılık ile imzalanan Araç Üstü Sinyalizasyon ekipmanı tedariki sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Akıllı Mühimmat Tedariki sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Yakın Hava Savunma Sistemleri Tedariki sözleşmesi."

Şirketin ikinci çeyrekte aldığı önemli siparişler ise Asya ve Orta Doğu’da yerleşik müşterilerin son kullanımı için; Elektronik Harp, Radar, Sonar Sistemleri ve Güdüm Kitleri dahil olmak üzere Savunma Sistemlerinin ihracatına yönelik sözleşme, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile imzalanan uydu faydalı yüklerine yönelik sözleşme, MİLGEM 9-12 Gemileri Savaş Sistemleri ve Faydalı Yüklerine ait sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Kent Güvenliği Sistemlerine yönelik sözleşme.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde aldığı önemli siparişler de Asya-Pasifik bölgesindeki müşteriler ile imzalanan kara platformları için Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve Deniz Platformları için Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Radar, Ataletsel Navigasyon, Dost Düşman Tanıma Sistemleri ve Elektronik Harp Süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik sözleşme, uluslararası bir müşterinin son kullanımı için Hava Savunma Sistemleri ihracatına yönelik sözleşme, uluslararası bir müşterinin son kullanımı için Deniz Platformlarına faydalı yükler içeren sistemlerin ihracatına yönelik sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Elektronik Harp Sistemlerine yönelik sözleşme, ROKETSAN ile imzalanan Hava Savunma Füze Alt Sistemleri tedarikine yönelik sözleşme şeklinde sıralandı.