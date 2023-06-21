Asperox, daha temiz bir dünya için pedallayacak

Ev temizIik ürünIeri sektöründe Türkiye’nin en büyük üç üreticisinden biri olan Beyaz Kağıt; güçlü ve hızlı formülüyle kategorisinin pazar lideri Asperox markasının liderliğinde spora yatırım yapacağını açıkladı.

Daha temiz bir dünya için iyiliğe pedallamak üzere bisiklet sporunu sahiplenen marka, Mustafa Kemal Kara liderliğinde kurulan, aralarında şampiyonların yer aldığı toplamda 12 sporcudan oluşan Asperox Bike Pedia Racing Team’i tanıttı.

Şimdiye kadar 12 Türkiye Şampiyonluğu’na imza atan bisikletçi Gökhan Uzuntaş’ın da forma sponsorluğunu üstlenen Asperox, Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki 10 kişilik bisiklet takımını da destekleyecek. Projeye ilişkin konuşan Beyaz Kağıt Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, “Bu dünyayı yakından tanıdıkça bisiklet kullanımının özendirilmesi adına bisiklet sporunun da amatör bisikletçilerin de desteklenmesi gerektiğine inandık.

Çünkü bisiklet kirletmiyor, çevreye zarar vermiyor ve kullanıcısına hem ekonomik açıdan tasarruf hem de fiziksel olarak güç katıyor. Fosil yakıt tüketmediği için iklim değişikliğine ve hava kirliliğine neden olan karbondioksit salımı yapmıyor, yani havayı kirletmiyor. Biyoçeşitliliğin artırışını da desteklediği için bisiklet, yüzyılın en önemli aracı olarak kabul ediliyor” dedi.

20 senedir hayatının odağında bisiklet olduğunu belirten şampiyon bisikletçi Gökhan Uzuntaş ise, “En büyük hedefim ülkeme dünya şampiyonluğu getirmek. Bisiklet birey için en güzel sporlardan olduğu gibi, çevremiz için de kullanılabilecek en iyi ulaşım aracı. Umarım yollarda daha çok bisikletli ve dünya yarışlarında daha çok sporcumuzu görürüz” diye konuştu.

Bisikletin, ulaşımdaki payı sadece yüzde 2

Bisiklet kullanımının özellikle kısa mesafeli yolculuklarda karbon ayak izinin düşük tutulması açısından oldukça büyük önem taşıdığına dikkat çeken Asperox Bike Pedia Racing Team Lideri Mustafa Kemal Kara, “Avrupa’da bisiklet kullanımından dolayı yıllık 3 milyon litreden fazla yakıt tasarrufu yapılıyor. Bu tasarrufun karşılığı ise yaklaşık olarak 4 milyon Euro. Bisiklet kullanımı yılda 16 milyon tondan fazla karbon emisyon salımını önlüyor.

Karbon ayak izimiz, arabayla yapılan yolculuğa göre yaklaşık yüzde 75 daha az. 1 km yolculukta araba yaklaşık 196 gr petrol, 171 gr dizel karbon emisyonu salınımı yaparken bisiklet ile 16-50 gr arası CO2 salımı yapılıyor” bilgisini verdi. Türkiye’de bisikletin ulaşımdaki payının sadece yüzde 2 olduğunu söyleyen Kara, “Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 45 civarında. Sürdürülebilirlik için bisikletli ulaşıma odaklanmak şart” dedi.