Asperox Lansmanların SuperStar’ı
Üstün temizlik performansı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen sprey temizlik markası “Asperox Sarı Güç”; Nielsen’in uluslararası “Çığır Açan İnovasyonlar” araştırmasının en iyisi olan “SuperStar” derecesini alarak, en başarılı ürün lansmanı seçildi.
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10 yılı aşkın süredir markaların inovasyon ve küresel başarısının tanınmasında altın standart olarak kabul edilen Nilesen’in “Çığır Açan İnovasyonlar” raporunda, gıdadan kişisel bakıma Türkiye’den 15 marka yer aldı.
20 binden fazla ürünün lansmanının yapıldığı 2022 yılında, Beyaz Kağıt’ın kategori lideri markası Asperox, “Sarı Güç” lansmanı ile araştırmanın en değerli ödülü “SuperStar”a layık görüldü.