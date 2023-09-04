ASPİLSAN, pil ihracatında rotasını ABD'ye çevirdi

Aksüt, ASPİLSAN Enerji'nin Türkiye'de bir ilki başardığına işaret ederek, "2022 haziran ayında 2900 miliamper saat kapasitede 3,68 volt gerilimde şarj edilebilir 18650 ebatlarında lityum iyon pilin seri üretimine başlandı.

Bu üretim çok kıymetli çünkü ürünün tüm fikri, sinai ve mülkiyet hakları ASPİLSAN Enerji'ye ait. Bu ürün, Türk mühendislerinin Ar-Ge çalışmalarının sonucunda üretildi. Ayrıca tam olarak milli teknolojiyle yerli olarak üretilen bir ürün. Avrupa'da bu anlamda ilk seri üretim tesisi" diye konuştu.

“Fransa ve Polonya’ya ihracata başladık”

Aksüt, üretim tesisinde yıllık 220 megavatsaat kapasiteyle üç vardiya halinde çalışıldığında 21 milyon 600 bin pil üretildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin ihtiyacının ciddi bir bölümünü karşılayabilecek durumda olduklarını kaydetti. ASPİLSAN Enerji'nin üretilen pilin tüm sertifikalarının Almanya'da tarafsız bir laboratuvardan alındığını belirten Aksüt, "İhtiyaç olan tüm sertifikaları tamamladık.

Eylül ayı içinde ABD pazarına yönelik 'UL 1642' olarak isimlendirilen 18650 pilin sertifikasını almış olacağız. İngiltere ve ABD pazarını çok önemsiyoruz. Sertifikasyonların Almanya'da tamamlanmış olmasından dolayı özellikle Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda'da pilimize karşı yoğun bir ilgi var. Bu ülkelere ihracata başladık" ifadelerini kullandı. Aksüt, ihracat için yeni ülkeler belirlediklerinin altını çizerek, "İngiltere iyi bir pazar.

Çünkü İngiltere ürettiği batarya sistemlerini ABD'ye ihraç ediyor. Son yıllarda ABD, uzak doğu ve özellikle bir takım siyasi etkenlerden dolayı Çin ürünlerine mesafeli. Her geçen gün Çin'den ithal ettiklerinin miktar ve sayısını azaltmaya çalışıyor. Bu itibarla da Avrupa'nın tek lityum iyon 18650 silindirik pil üreticisi olan ASPİLSAN Enerji, ABD pazarı için çok kuvvetli bir tedarikçi adayı" diye konuştu.