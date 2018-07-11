Assan Hanil Avrupa'dan şirket satın alacak

11 Temmuz 2018

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, global otomotiv yan sanayisi olma isteklerinin bulunduğunu belirterek, "Şu an Avrupa'da şirket bakıyoruz. Belirlediğimiz bazı şirketler var. Onlarla görüşme halindeyiz. Kısa vadede, yaklaşık bir yıl içerisinde Avrupa'da bir şirket satın almayla Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz." dedi.

Assan Hanil tarafından düzenlenen Teknoloji Günü Etkinliği'nde şirketin, otonom sürüşe geçiş için adım atılan Ar-Ge yatırımları ve müşterilerine özel çözümler sunan son teknoloji ürünleri tanıtıldı.

Üç gün sürecek etkinliğe ve şirketin yatırımlarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv sektöründe geleceği sürücüsüz ve elektrikli araç teknolojilerinin şekillendireceğini kaydederek, otomotiv sektörünün en önemli oyuncularının bu teknolojiye yaptığı yatırımı artırdığını söyledi.

Assan Hanil olarak kendilerinin de buna göre şimdiden altyapı çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Güner, "Geleceğe yatırım yapıyoruz. Elektronik parçalar ve koltuk mekanizmaları konusunda, Türkiye'de yatırım yapma kararı aldık. Türkiye'de elektronik ve otonom araçlara yönelik ürün teknolojileri henüz mevcut değil. Biz bu ürün teknolojileri ile birlikte, bu ürünlerin üretimine yönelik teknolojileri de Türkiye'ye transfer etmiş olacağız." diye konuştu.

Güner, önemli Ar-Ge çalışmalarıyla kendi ürünlerini üretir hale geldiklerini belirterek, Türkiye'de olmayan teknolojilere, araç elektroniği, koltuk mekanizmaları gibi tüm ana sanayilerin ithalat yaptığı ve 400-450 milyon euroluk ithalatın gerçekleştiği alanlara yoğunlaştıklarını vurguladı.

Atacan Güner, Güney Koreli ortakları Seoyon Grubu'nun yetkinliklerini kullanarak bu teknolojileri Türkiye'ye kazandırma arzusunda olduklarını ifade etti.

Bir milyar euroluk ciro hedefi

Güner, hava süspansiyonlu kamyon koltuğunun seri üretimine eylülde başlayacaklarını belirterek, "Eylülde Ford Otosan'ın kargo kamyonlarında bizim koltuklarımız kullanılır hale gelecek. Bu koltukları burada sergileyip diğer potansiyel müşterilerimizin beğenisine sunmayı hedefledik. Onun dışında mevcut ürünlerimizi potansiyel müşterilerimize sergiliyoruz. Türkiye'de yerleşik potansiyel tüm müşterilerimizi davet ettik." dedi.

Etkinlik sayesinde ciddi bir farkındalık oluşturacaklarını dile getiren Güner, araç elektroniği ve koltuk mekanizmaları ithal olduğu için etkinlik sayesinde stratejik iş birliklerinin doğabileceğini anlattı.

Güner, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah Kibar Holding ve Seoyon Grubu'nun finansal ve teknik destekleriyle arzu ettiğimiz yerlere ulaşacağız. 2025-2026'larda 1 milyar euro ciroya ulaşmaz arzusundayız. Önümüzdeki bu 5-6 yılda şirketi 4 kat büyütme arzusundayız. Şu an 220 milyon euroluk bir ciromuz var. Büyük bir otomotiv yan sanayicisiyiz. Müşterilerin yanı başında ürünleri üretip onlara direkt üretimleri esnasında parçaları ulaştırıyoruz. O yüzden direkt ihracatımız çok düşük ancak en direkt ihracatımız çok yüksek."

"Avrupa'da şirket alacağız"

Güner, global otomotiv yan sanayisi olma isteklerinin bulunduğunu belirterek, "Şu an Avrupa'da şirket bakıyoruz. Belirlediğimiz bazı şirketler var. Onlarla görüşme halindeyiz. Kısa vadede, yaklaşık bir yıl içerisinde Avrupa'da bir şirket satın almayla Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz." dedi. Güner, Türkiye'den otomotiv yan sanayi parçaları gönderme şanslarının pek olmadığını kaydederek, "Oradan şirket satın alarak firmamızın mevcut ürünlerine bizim ürün gamımızı ekleyip oradaki müşterilerdeki ciro potansiyelini artırma arzumuz var." şeklinde konuştu.

"Kendi geliştirdiğimiz ürünleri dünyaya satıyoruz"

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Assan Hanil'in otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olmakla kalmadığını, Ar-Ge çalışmaları ile sektöre de yön verdiğini söyledi.Bu kapsamda son iki yılda Ar-Ge merkezi çalışan sayısını yüzde 35 oranında artırdıklarını dile getiren Kayabaşı, yaptıkları çalışmalar sonucu Assan Hanil'in sektöründe önemli başarılara imza attığını vurguladı. Kayabaşı, Assan Hanil'in en son teknolojiyi kullanarak ürettiği koltukları ile bir dünya markası olma yolunda ilerlediğinin altını çizerek, THY ortaklığı ile Türkiye'de uçak koltuk üretimini yapan ilk ve tek şirketi olduklarını aktardı.

Assan Hanil Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen uçak koltukları ile Airbus ve Boeing'in onaylı tedarikçisi olma başarısını gösterdiklerini anımsatan Kayabaşı, bununla uçak koltuk ithalatını düşürerek ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladıklarını anlattı.

Kayabaşı, araç koltuğu konusundaki uzmanlıklarını her alana yaydıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otobüs ve kamyonlarda kullanılan hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu (ASD) geliştirdik. ASD ile şirketimiz, dünyada bu koltuğu geliştiren 5 teknolojik firma arasına da girmiş bulunuyor. Ford Otosan ile ASD konusunda gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın mevcut know-how'ımızı daha da ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Müşterilerimizin lokasyonlarına yakın konumlanabilecek esnek üretim kabiliyetine sahibiz. ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon euro yatırım yapmayı ve Avrupa'da da bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Bunun için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Orta vadede hava süspansiyonlu sürücü koltuğu için küresel ölçekte pazar payımızı yüzde 15'lere taşımayı hedefliyoruz."

Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağlıyor

Etkinlikte verilen bilgiye göre, Assan Hanil, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile yerli ham madde, teknoloji ve test imkanlarının artmasını sağlarken, yenilikçi ve inovatif çözümler sunuyor. Assan Hanil'in geliştirdiği ürünler arasında, doğal, yenilenebilir malzemelerden iç trim parçalar, hafif kompozit malzemelerden yapısal parçalar, elektrikli, çok yöne hareket edebilen ve bioritim ölçebilen koltuklar, touchpad kontrollü kokpit, orta konsolda kablosuz şarj özelliği, otonom sürüş kısa mesafe radar sistemleri, park asistanı, 360 derece kamera sistemleri yer alıyor.

Otomotiv sektörüne yönelik koltuk sistemleri, kokpit, tampon ve kapı paneli gibi yüksek katma değerli ürünler ile uçak kabinlerine yönelik yüksek teknoloji içeren koltuk sistemleri de geliştiren şirket, hem uçak hem de araçlarda ithal koltuk yerine yerli koltuk kullanımını sağlayarak teknoloji ithalatını düşürüyor.

Kaynak: AA