Assan Hanil, çalışanları için yapay zeka uygulamasına geçiyor

17 Ekim 2017

13 Ekim Cuma günü The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilen Yetenek Yönetimi Konferansı’nda "Şirketlerin Yetenek Yönetimi Yaklaşımı" panelinde konuşan Assan Hanil İK Direktörü Bora Alptekin, hayata geçirdikleri Mavi Yaka Gelişim Akademisi ve chatbot gibi uygulamalar konusunda bilgiler verdi.

Mavi Yaka Gelişim Akademisi’ni hayata geçirdik

Panelde otomotiv yan sanayinin ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil’in yetenek yönetimi yaklaşımını anlatırken bu konuda örnekler veren Alptekin, "Her yıl çalışan görüş anketi gerçekleştiriyoruz. Akabinde çalışanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz odak grup çalışmaları sonucunda aldığımız en önemli aksiyonlardan biri Mavi Yaka Gelişim Akademisi oldu. Sürekli ve küçük adımlarla iyileştirme yaklaşımından yola çıkan organizasyonel dönüşüm ihtiyacı ve bu yaklaşımı destekleyecek yetkin, motive, aidiyeti yüksek, katılımcı ve performansı başarıya yönlendiren liderler yetiştirme amacı ile yola çıktık" dedi.

Kibar Holding, Sabancı Üniversitesi İşbirliği ile Kibar Kariyer Okulu oluşturuldu

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in beyaz yakalı çalışanlara yönelik yaklaşımlarından da bahseden Alptekin, "İşe alım aşamasında yetkinlik bazlı mülakat ve yönetici üzeri pozisyonlar için değerlendirme merkezi uygulamaları ile adaylarımızda Kibar Liderlik Yetkinlikleri’ni değerlendiriyoruz. Yönetici ve üzeri pozisyonlar için iç adaylarımızı da gelişim merkezi uygulaması sürecinden geçiriyoruz. Gelişime açık yönler için gelişim planları yapıyoruz. Kibar Holding ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan Kibar Kariyer Okulu kapsamında da çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek için düzenlenen programlara katılımlarını destekliyoruz" dedi.

Z Kuşağı için yapay zeka Chatbot uygulamasına geçiyoruz

Öte yandan Z kuşağı gençlerin iş hayatına girmesi ile birlikte şirketlerin yetenek yönetimi konusunda farklı yaklaşımları hayata geçirmeleri gerektiğine vurgu yapan Bora Alptekin, "Yetenekleri çekmek ve elde tutmak için farklı stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Z kuşağının da iş hayatına girmesi ile birlikte yetenek tanımı da farklılaşmaya başladı. Sürekli yenilenen ve değişen dünyada bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşmak daha da önem kazanıyor. Bu amaçla çalışanlarımıza 7/24 destek verecek Chatbot uygulamasına geçmek için hazırlanıyoruz. Kelime anlamı olarak Chat ve robot’un kısaltması olan chatbot, sorduğunuz sorulara cevap verebilecek sizinle sohbet edebilecek bir program. Chatbot ile birçok sürecimizi yapay zekaya aktarmış olacağız" dedi.