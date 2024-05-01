Assan Panel İngiltere’de yeni üretim tesisi kuruyor

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren sandviç panel sektöründe faaliyet gösteren Assan Panel, global marka olma stratejisi kapsamında yurtdışı yatırımlarına bir yenisini ekliyor. İngiltere Suffolk bölgesinde yer alan ‹Freeport East’ serbest ticaret bölgesinde 45 milyon sterlin yatırımla kurulacak yeni bir üretim tesisinin 2025 yılı ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Assan Panel şirketimiz, yeni üretim tesisimiz sayesinde başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olacak” dedi. İlk yurtdışı yatırımını 2012’de Ürdün’de, ikinci stratejik yurtdışı hamlesini 2021 yılında Azerbaycan’da gerçekleştiren Assan Panel, Avrupa’daki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl İngiltere ve Macaristan’da ofislerini devreye alan Assan Panel’in, 2025 sonbahar aylarında tamamlanması planlanan tesiste üreteceği yüksek teknolojili ürünlerini İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarına daha hızlı ve kolay şekilde ulaştıracağı kaydedildi.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, yarım asrı aşkın süredir Türkiye sanayisinin öncü toplulukları arasında yer alan Kibar Holding’in bugün dünyanın beş kıtasında, 100’ü aşkın ülkeyle ticari ilişkileri bulunduğunu vurguladı. Kayabaşı, “Hızlı bir başlangıç yaptığımız 2024 yılını, Topluluk şirketlerimizden Assan Panel’in globalleşme yolculuğu kapsamında attığımız stratejik bir yatırımla devam ettiriyor, globalleşme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Topluluk şirketlerimizden Assan Panel için devreye aldığımız yeni yatırım hamlesiyle, şirketimizin Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Grubumuzun ihracat başarısına önemli katkı sunan Assan Panel’in başta İngiltere olmak üzere Avrupa sandviç panel pazarında önemli konuma geleceğine inancım tam” dedi. Kayabaşı, “Önümüzdeki dönemde derinleşmek istediğimiz pek çok pazar var. Yeni yatırımlarımızla bu hedefimize kısa zamanda ulaşarak ülkemizin adını yurtdışında daha fazla duyuracağız» diye konuştu.

“İngiltere pazarında hızla büyüyeceğiz”

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar da geçtiğimiz yıl ofis açtıkları İngiltere’de gerçekleştirecekleri yeni tesis yatırımıyla, 34 yıllık tecrübelerini İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine aktaracaklarını belirterek, inovatif, öncü, sürdürülebilir, enerji verimliliği yüksek ürünlerle Avrupa pazarında sektörde fark yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.

Akar, “Assan Panel’in kendi Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği SmartCore teknolojisi, sektöründe en iyi yalıtım oranını sunuyor, ayrıca Avrupa Birliği’nin başta sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm süreçleri gibi başlıklarda 2025’te devreye girecek yönetmeliklerini şimdiden karşılıyor.

Assan Panel olarak yangın dayanımı gibi önemli konularda mevcut tüm regülasyonlara uyumlu ürünler üretiyor ve bu konularda müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Ürünlerimizin sertifikalandırılmış kalitesi ve yüksek performansıyla Avrupa pazarından kısa zamanda güçlü bir pay alacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.