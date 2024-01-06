Astor Enerji'den 2023'te 501 milyon dolarlık iş anlaşması

Astor Enerji'nin KAP bildirimlerine göre 2023 yılında yeni iş ilişkileriyle ilgili duyuruların toplam tutarı 501 milyon 285 bin 482 USD dolar olarak bildirildi.

246 milyon 732 bin 482 dolarlık siparişler yurtiçi piyasadan alınırken, 254 milyon 552 bin 922 dolar tutarındaki yeni iş anlaşmaları yurtdışında yerleşik müşterilerle yapıldı.

Ciro hedefine yakın

ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - CFO Olcay Doğan, şirketin 2023 yılı ciro hedefine ilişkin gelişmelerini “2023 yılı ciromuz için belirlediğimiz hedef 540 milyon USD. Yıl boyunca bu hedef üzerinde çalışarak, şirketimizin gelirini arttırmayı ve büyümeyi sürdürmeyi amaçladık" ifadesini kullandı.

'Güçlü pazar payımız var'

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "KAP üzerinden yapılan yeni iş ilişkisi duyuruları belli büyüklük ve özellikteki siparişleri kapsamakta olup, tüm siparişlerin duyurusu yapılmamaktadır. Bu tablo, Astor Enerji'nin güçlü bir müşteri portföyüne ve yurtiçi ve yurtdışında güçlü bir pazar payına sahip olduğunu gösteriyor. Şirketimiz 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılı siparişlerini de doldurarak üretim planlamasını yapmış durumda.

KAP duyurularının tamamı 2023 yılı hasılatına yansımayacak olmakla birlikte, sipariş stoğundaki doluluk ve kesintisiz devam eden Ar-Ge odaklı sürdürülebilirlik yatırımları ve kapasitedeki aşamalı artışlar, 540 Milyon USD olan 2023 yılı hasılat hedefinin aşılacağının öncü göstergesi niteliğindeydi.

90 ülkeye satış

Aynı şekilde KAP duyurularının yüzde 51’ini oluşturan yurt dışı pazarında ise 90 ülkeyi aşan yaygın yelpaze devam ederken, şirket mevcut pazarlarda gücünü pekiştirerek yeni ürünler ile yeni pazarlara da girmeye devam ediyor.

Astor Enerji’nin 2023 yılında kamuoyu ile paylaştığı; yeni iş anlaşması duyuruları; yurt içinde ülkemizin enerji sektöründe önemli işler yapan gerek kamu gerekse özel sektör firmalarını kapsarken, yurt dışında özellikle Ukrayna, Almanya, İngiltere, Irak, Suudi Arabistan ve Litvanya gibi ülkelerde yer alan kamu ve özel sektör firmaları ile yeni ve güçlenen iş ilişkileri tesis edildi."