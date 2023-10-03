Astor Enerji'den eylülde 92,4 milyon dolarlık anlaşma

Astor Enerji A.Ş. yeni iş anlaşmalarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi.

Buna göre şirket geçen ay 92,4 milyon dolar değerinde sekiz anlaşma yaptı. Anlaşmaları en büyüğü, ABD'yle 10,6 milyon dolarlık güç transformatörü oldu.

Açıklamada anlaşmalar şöyle sıralandı:

- Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik özel bir firma ile Ukrayna'da kullanılmak üzere 14.09.2023 tarihinde 10.684.500.- USD tutarlı sözleşme imzalandığı,

- MAST ENERJİ ve TEKNOLONOLİ A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti'nde devreye alınmak üzere Güç Transformatörü alımı konusunda 05.09.2023 tarihinde 1.360.000.- USD ve 29.09.2023 tarihinde yine Güç Transformatörü alımı konusunda 2.085.000.- USD tutarında 2 adet sözleşme imzalandığı,

- 9 Eylül tarihli duyuruda; TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. tarafından 2023/769747 IKN ile 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ'' konulu ihaleye katılmış ve 46 adet iş kalemine KDV hariç 1.574.000.000.-TL (58,7 Milyon USD) bedelle en iyi teklifi vererek ihalede 1. olunduğu, ihalenin 29 Eylül 2023 tarihinde Astor Enerji lehine kesinleştiği,

- 11.09.2023 tarihinde KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Firması ile 2 ayrı sözleşme kapsamında Güç Transformatörü alımı - konusunda 5.465.000.-EURO tutarında sözleşme imzaladığı,

- İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. ile 14.09.2023 tarihinde 5.860.000.-USD tutarında, 400/21kV 675 MVA Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı,

- Irak'ta yerleşik özel bir firma ile 11.09.2023 tarihinde 4.561.000.- USD tutarında Güç Transformatörü satış sözleşmesi, Bulgaristan'da yerleşik özel bir firma ile Kuzey Makedonya'da devreye alınmak üzere, 29.09.2023 tarihinde 3.120.000.-EURO Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Şirketin bu yılki satış hedefi 540 milyon dolar.