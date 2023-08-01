Astor Enerji'den temmuzda 52 milyon dolarlık sözleşme

Astor Enerji A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamasında yeni dönem iş anlaşmalarına satış sözleşmeleri hakkında bilgi verdi.

İş sözleşmeleri hakkında şirketin açıklaması şöyle:

- Sırbistan'da yerleşik özel bir firmayla 10 Temmuz'da 1 milyon 740 bin avro (49 milyon 395 bin 294 TL) tutarında, 3 adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeyle Astor Enerji ihracat yaptığı ülkeler arasına Sırbistan'da katıldı. Sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı yüzde 0,66 olarak gerçekleşti.

- Şirket, 6 Temmuz'da Fas'ta yerleşik özel bir firmayla 3 milyon 435 bin 720 avro tutarında 5 adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi; 7 Temmuz'da Fas'ta yerleşik özel bir firmayla 1.008.000.- USD (Bir milyon sekiz bin Amerikan Doları) tutarında, 2 adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığı duyuruldu. Yapılan sözleşmelerin 2022 yılı hasılatına oranı yüzde 1,67 olarak belirtildi.

- Irak ile gerçekleştirilen iş sözleşmesi hakkında yapılan açıklamada ise “Irak' ta yerleşik özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 4.740.000.- USD (Dört milyon yedi yüz kırk bin Amerikan Doları) tutarında, 12 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı yüzde 1,67 olarak belirtildi.

- İspanya'da yerleşik üç ayrı özel firma ile Temmuz ayında yapılan toplam 8.945.500.- EUR (Sekiz milyon dokuz yüz kırk beş bin beş yüz Avro) tutarında, 36 Adet Dağıtım, 5 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Sözleşmelerin 2022 yılı hasılatına oranı yüzde 4,06’ olduğu açıklandı.

- Ayrıca yurt içinde, Almanya ve Türkmenistan’da yerleşik 5 ayrı firma ile 16,5 Milyon USD’lik sipariş sözleşmesi imzalandı. Almanya için yapılan satış sözleşmesi; Güç Trafosu ürün grubundan Almanya’ya yapılan ilk satış olması nedeni ile pazara bu ürün grubunun da sunulması önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

- Yeni hedef pazarlardan olan İngiltere’de yerleşik özel bir firma ile 11.250.000.-GBP (On bir milyon iki yüz elli bin Sterlin, TCMB Satış kuru ile 390.450.375 TL) 3 adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı 24.07.2023 tarihinde KAP’ ta duyuruldu.

Satış hedefi yarım milyar dolar

Şirketin 2023'teki satış hedefi 540 milyon dolar olarak kamuoyuyla paylaşılmıştı. Temmuz siparişleri 52 milyon doları bulurken, bugüne kadar KAP’ta yapılan sipariş duyuruları 290 milyon dolara ulaştı.

Elektrikli sarj istasyonu sözleşmesi

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş ile elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için de 19 Temmuz'da sözleşme imzaladı.

Sözleşme uyarınca Mepet Petrol istasyonlarında kurulacak elektrikli araç şarj üniteleri listesi şu şekilde:

- Edirne/Merkez Metro Tesisleri, Mersin/Silifke Bumer Dinlenme Tesisleri, Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu, Konya/Seydişehir Manavgat Yolu Akaryakıt İstasyonu, Manisa Ege Park Tesisleri, Çorum/Sungurlu Mavi Ocak Dinlenme Tesisleri, Çorum/Osmancık Metro Tesisleri,

- Yozgat/Sorgun Mepet Metrol Petrol, Denizli Suitpark Dinlenme Tesisleri, Balıkesir/Susurluk Metro Dinlenme Tesisleri, Tekirdağ/Çorlu Metro Turizm (Karşılıklı İki Tesis), Kırklareli/Babaeski Metro Park Tesisleri (Karşılıklı İki Tesis).

Seneye hazır olacak

Bu kapsamda Astor Enerji’nin bugüne kadar kurulumunu tamamlayarak devreye aldığı AC istasyon sayısı 46'ya, DC istasyon sayısı 39' a, soket sayısı da 124'e ulaştı.

Sözleşme kapsamındaki elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarının 2024 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanarak aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Astor Şarj, 2023 yılında 300 slot şarj ünitesine ulaşmayı hedefliyor.